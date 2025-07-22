大阪世博看見台灣信仰 「蓬萊寶冠」藏密碼獲媽祖加持

提早供奉於慈諴宮內殿的「蓬萊寶冠」，將隨著團隊前往大阪。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕距離「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動倒數11天，文化部率參與團隊今（22）日前往士林慈諴宮，祈求團隊此行順利圓滿。

文化部表示，從巴黎文化奧運的廟會現場，到「We TAIWAN」的《狩siù》拚場feat.電氣神將，以及獲世博大會邀請成為正式活動的「島嶼之聲—廟埕前的謝神戲」，都可見台灣團隊不僅以藝術將台灣的信仰呈現於世界眼前，更以文化信仰帶來平安與奇蹟。因此，在啟程大阪前，團隊成員也特別到士林慈諴宮祈福。

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提早供奉於慈諴宮內殿的「蓬萊寶冠」，將隨著團隊前往大阪。（文化部提供）

祈福現場也見到《狩siù》首演場女神官配戴的頭冠「蓬萊寶冠」，負責節目製作及電氣神將造型的李育昇說明，「蓬萊寶冠」特別配合日本星期記日的日曜系統，因地制宜設計製作，除了象徵首演日的「土曜日」（星期六），寶冠頂面綖板具象的台灣蓬萊鯤島，也呼應五行中「土」所代表的土地、根基。「蓬萊寶冠」先前就供奉於慈諴宮內殿，接受媽祖萬年香火薰陶賜福加持，將隨著團隊前往大阪。

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