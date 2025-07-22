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近60年陪伴畫句點！《讀者文摘》中文版宣布停刊 6、7月號為最後一期

2025/07/22 22:10

陪伴廣大讀者的《讀者文摘》近日宣布中文版將畫下句點。（圖片取自「中友圖書」線上訂閱系統）陪伴廣大讀者的《讀者文摘》近日宣布中文版將畫下句點。（圖片取自「中友圖書」線上訂閱系統）

〔記者董柏廷／台北報導〕在台灣擁有廣大讀者群的知名雜誌《讀者文摘》（Reader's Digest）即將停刊，2025年6、7月號雙月刊將為中文版最後一期，結束其長達60年的在台出版歷程。《讀者文摘》透過「中友圖書」線上訂閱系統，昨（21）日發布「讀者文摘停刊通知」文件，隨即在網路間傳開，引起忠實讀者關注。

根據停刊通知內容，《讀者文摘》指出：「這個標誌性的印刷版即將停刊，我們曾嘗試過各種途徑來繼續出版，但不幸的是，不斷上漲的成本使得印刷和出版模式難以為繼，我們非常抱歉不得不做出這個艱難的決定。」通知中說明，2025年6、7月號將是最後一期出刊，並承諾將儘快處理尚未履行期數的訂閱退款事宜。

《讀者文摘》創刊於1922年，由美國人戴維特‧華勒斯（De Witt Wallace）創立，初衷是「摘錄所有雜誌的精華文章」，目標為提供大眾精簡、易讀且兼具知識性的內容。該刊迅速風靡全球，成為20世紀最具影響力的大眾雜誌之一。其繁體中文版於1965年由翻譯家林語堂之女林太乙推動，正式在香港與台灣同步發行，當時被譽為「為讀者打開通往世界的一扇窗」。《讀者文摘》繁體中文版自創刊以來深受家庭讀者與學生族群喜愛，內容涵蓋健康、人文、幽默故事與生活常識等多元面向，並以簡明扼要的語言編寫，深植人心。然而近年來紙本出版受到數位閱讀與成本上升的雙重挑戰，美國總公司早在2012年即申請破產，並陸續退出全球多個市場。

台灣與香港的中文版版本則仍持續發行至今，並於2023年起調整為雙月刊模式。但在紙本雜誌整體銷量下滑的大環境下，仍難以維繫營運。此次正式停刊消息，對許多仍仰賴紙本閱讀的忠實訂戶來說，無疑是一個時代的結束。

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