限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台北當代藝博會宣布明年停辦1次 將進行全面策略評估
台北當代藝術博覽會宣布明年將停辦1次，進行策略評估。（圖片取自台北當代官網）
〔記者董柏廷／台北報導〕由前巴塞爾藝術展香港展會總監任天晉（Magnus Renfrew）創立的「台北當代藝術博覽會」（Taipei Dangdai Art & Ideas），透過官網公告，將於2026年暫停舉辦1次，並進行整體策略性評估，全面檢視展會的架構、時程、規模與形式。此舉被視為對近年變動環境的回應，旨在為下一階段的展會定位與發展奠定基礎。
台北當代自2019年創辦以來，以高規格的國際畫廊陣容與策展標準，迅速獲得亞洲藝術圈與台灣收藏市場關注。首屆吸引近90家來自全球的頂級畫廊參展，被譽為台灣藝術產業的一大里程碑，亦提升了國際間對台北藝術市場的認識與參與。
請繼續往下閱讀...
近年受全球經濟動盪、新冠疫情影響及地緣政治風險牽動下，國際畫廊在亞太地區的營運布局與參展策略逐漸調整，部分原本支持台北當代的藍籌畫廊態度趨於保守。同時，藏家的購藏習慣也因市場變化而有所改變，使得台北當代的展會規模與國際參與度產生波動，並一度引發市場對展會未來可持續性的疑慮。
根據台北當代官方聲明，主辦單位感謝過去各界對展會的支持，並重申其推動台灣及亞太地區當代藝術發展的使命。聲明中亦強調，此次暫停是為持續優化展會定位與架構，以回應快速變動的市場環境，期盼未來能在穩健基礎上再次出發，為藝術社群帶來長遠貢獻。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應