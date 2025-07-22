用幽默面對悲苦的藝術家 李遠看陳國展：他刻的財神爺會吵架

作於1979年的〈財神爺〉，穿著官服的門神，一個略側身，一個轉頭仰視，李遠認為像吵架，畫面周圍卡通般的人物也充滿趣味。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立歷史博物館今（22）日舉辦「刻畫人生：陳國展版畫特展」開幕式，展覽精選史博館典藏40件作品，呈現陳國展於台灣戰後版畫發展中的關鍵角色，以及他在藝術教育、技法實驗與社會參與的深遠貢獻。

李遠（右）參觀史博館「刻畫人生：陳國展版畫特展」。（史博館提供）

文化部長李遠出席開幕時表示，小時候透過藝術家陳庭詩間接認識陳國展與他的作品，從屏東鄉下貧窮環境長大的陳國展是個「很特別的人」，總能從他的作品中看見他以幽默面對生活的悲苦。「我印象最深是〈財神爺〉，他雕財神爺會吵架的」而不是呆板的門神。李遠還讚嘆陳國展的意志力，笑說他以前為了追求後來的太太，竟從屏東騎腳踏車到台南，農村青年最終以100公里的「苦肉計」感動了名門閨秀。

請繼續往下閱讀...

陳國展也在生命歷程展現了對社會的關懷，李遠說，陳國展把他最後所有的力氣用在偏鄉，而且救起了一個學校。這樣的藝術家，也在藝術生涯中出現許多變化，從最早的華夏文化逐漸開始關懷自己出生的土地，直到直視台灣社會的變動，「看見他的作品，好像就能想像一個藝術家歷經變動的社會，我很幸運在這時候與他相遇」。

1989年作品〈老師好〉也是陳國展的自畫像。（史博館提供）

陳國展遺孀李玉鳳說，陳國展生前已決定將220件作品全數捐給藝文機構，他退休後帶著隨身的版畫壓印機，走遍高屏地區的偏鄉學校，希望給孩子們多元學習與拓寬視野的機會，雖然很辛苦卻帶給他極大安慰。高雄內門的金竹國小曾因人數過少面臨併校，他親自進校推廣版畫，也邀請家長與鄉親一起跟著孩子學習，結果使版畫成為小校經典特色而渡過滅校危機。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法