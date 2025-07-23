夏至藝術節10週年 盼藝術力量陪伴災民走出傷痛

夏至藝術節期中成果發表，活動延續至8月底，盼藝術力量療育災後人心。（圖由南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕夏至藝術節邁入10週年，7月26日起，新營文化中心接連推出喜劇《三人行不行》、《超人力霸王in Taiwan 2025》、《面白大滿貫》以及《舞動南島風情》等節目，南市文化局長黃雅玲表示，丹娜絲颱風重創南部，重建之路漫長，期能透過藝術的力量，撫慰災後民眾的心靈。

夏至藝術節已成南台灣極具代表性的跨域藝術品牌，即日起至8月31日在新營及柳營展開為期近兩個月的藝術盛會，系列主題活動包含【移動劇場】、【藝間店】、【藝工隊】等20場節目，匯集音樂、舞蹈、戲劇等多元演出。

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今年參演陣容堅強，包括連續3年製作【移動劇場】的台南傑出團隊「雞屎藤舞蹈劇場」、連兩年參與【藝間店】的「韋瓦笛室內樂團」，以及長期推動【藝工隊】兒童戲劇夏令營的「果陀劇場」等團隊。首次舉辦青少年戲劇營的「亮棠文創」，將為13至22歲青年打造連續兩週的創意體驗。此外，負責本屆主視覺設計的漫畫家A RAY，為活動增添豐富人文色彩。

A RAY出生於台南東山，成長於新營，他表示，以「貼紙簿」概念為10週年設計主視覺，是一場回歸記憶的創作旅程，將「榻榻米上看漫畫、電風扇下乘涼、吃豆菜麵」等地方童年經驗，轉化為一幅幅充滿童趣的「肥宅」風格插畫，希望勾起大家對在地生活的共鳴，邀請更多人走進新營，感受夏至藝術節的魅力。

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