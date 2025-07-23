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新北市客家文化園區20週年 改造增設客家藥用植物園等區

2025/07/23 13:41

新北市客家文化園區建置至今20週年，客家事務局長劉冠吟今（23）日在市政會議上指出，市府推動「園區升級再造計畫」。（新北市客家局提供）新北市客家文化園區建置至今20週年，客家事務局長劉冠吟今（23）日在市政會議上指出，市府推動「園區升級再造計畫」。（新北市客家局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市有約65萬人的客家族群，新北市客家文化園區建置至今20週年，客家事務局長劉冠吟今（23）日在市政會議上指出，市府推動「園區升級再造計畫」，整合文化、產業與教育，整建方向以「開放穿透、共融共享」為理念，將入口重新規畫為穿透式開放空間，提升動線便利性，後方綠地將打造「客家藥用植物園」、「共融式客家遊具」及「城市農夫工作區」，對應客家養生智慧、移民故事與永續耕作精神。

市長侯友宜說，文化傳承是一棒接一棒、刻不容緩的重要工程。（記者黃子暘攝）市長侯友宜說，文化傳承是一棒接一棒、刻不容緩的重要工程。（記者黃子暘攝）

市長侯友宜說，文化傳承是一棒接一棒、刻不容緩的重要工程，市府推動「四年五館、八年十館」的「新北哈客館」計畫，讓客家文化融入社區生活，目前已完成建置中和、淡水、新店、新莊、板橋、五股與蘆洲等7館，年底前，板橋中山館、三重館也將啟用，建構更完整的都會客家文化網絡。

劉冠吟表示，市府推動客語認證，近年藉由過全齡推廣策略，鼓勵各級學校推展客語教學，發展母語社區，也透過歌謠、舞蹈、時裝與創意競賽等方式，讓學生將客語融入創作。

客語認證部分，新北市現行客語認證獎勵金是依照合格者通過的等級，將通過者分組抽出禮券，日前侯友宜在議會答詢時表示，獎勵金自明年起改成人人有獎，通過認證者普發獎金，獎金金額規劃為基礎級500元，初級1000元，中級2000元，中高級3000元，高級4000元；按照以往年檢定通過的人數來推估，總金額約100至150萬元左右。

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