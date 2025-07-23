自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南忠義路發現清日墓葬 專案小組展開研究

2025/07/23 13:55

忠義路中段文資調查發現古人遺骸。（南市文資處提供）忠義路中段文資調查發現古人遺骸。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化資產管理處進行「鎮署及周邊遺址遺構調查案」，調查地點發現一些古人遺骸，經研判應為清朝到日治時期的墓葬，將進一步調查了解。

調查地點在忠義路大銃段2、5、13、16地號，是否有發現古物，引發外界關注。南市文化資產管理處表示，調查案主要是在於開發前確認是否存在地下文化資產，與尋找特定「有價值之古物」無關，該處亦不屬於忠義路三段「3-34-20M」道路工程的開闢範圍。

南市忠義路中段進行開發前文資調查。（南市文資處提供）南市忠義路中段進行開發前文資調查。（南市文資處提供）

南市文化資產管理處表示，該調查是依據文化資產保存法相關規定，於地上權設定案啟動前，委託文資處考古中心採等距抽樣方式進行鑽探與槽溝調查，評估地下文化層的保存狀況，做為後續開發與利用的重要參考依據。調查過程中，若發現具文化資產潛力之遺構或遺物，將依法辦理後續處理，確保文化資產保存與調查作業符合規範。

文資處長陳思瑀表示，目前調查過程中，確實發現一些人類遺骸，經研判應為清朝到日治時期的墓葬。已依法成立專案小組，並通知警方一同到場勘查。後續會把相關遺骸做完整測繪、紀錄後回填，並將相關資料納入正式的調查報告。

另據當地耆老口述歷史，這一帶位在昔日小北城外，以前就是亂葬崗。陳思瑀表示，未來調查如再有進一步發現，也都會回報確認與處理，並請考古中心持續和在地里長聯繫，了解更多在地記憶，讓這份調查能更完整、更有歷史價值。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應