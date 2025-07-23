台南忠義路發現清日墓葬 專案小組展開研究

忠義路中段文資調查發現古人遺骸。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化資產管理處進行「鎮署及周邊遺址遺構調查案」，調查地點發現一些古人遺骸，經研判應為清朝到日治時期的墓葬，將進一步調查了解。

調查地點在忠義路大銃段2、5、13、16地號，是否有發現古物，引發外界關注。南市文化資產管理處表示，調查案主要是在於開發前確認是否存在地下文化資產，與尋找特定「有價值之古物」無關，該處亦不屬於忠義路三段「3-34-20M」道路工程的開闢範圍。

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南市忠義路中段進行開發前文資調查。（南市文資處提供）

南市文化資產管理處表示，該調查是依據文化資產保存法相關規定，於地上權設定案啟動前，委託文資處考古中心採等距抽樣方式進行鑽探與槽溝調查，評估地下文化層的保存狀況，做為後續開發與利用的重要參考依據。調查過程中，若發現具文化資產潛力之遺構或遺物，將依法辦理後續處理，確保文化資產保存與調查作業符合規範。

文資處長陳思瑀表示，目前調查過程中，確實發現一些人類遺骸，經研判應為清朝到日治時期的墓葬。已依法成立專案小組，並通知警方一同到場勘查。後續會把相關遺骸做完整測繪、紀錄後回填，並將相關資料納入正式的調查報告。

另據當地耆老口述歷史，這一帶位在昔日小北城外，以前就是亂葬崗。陳思瑀表示，未來調查如再有進一步發現，也都會回報確認與處理，並請考古中心持續和在地里長聯繫，了解更多在地記憶，讓這份調查能更完整、更有歷史價值。

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