布袋戲團赴育幼院公益出演 小小操偶師跟鬧白賊燈猴

台北木偶劇團前往台北華興育幼院公益演出《白賊燈猴天借膽》，小朋友也開心親手體驗操偶，台下台下鬧成一片。（等家寶寶社福協會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕等家寶寶社福協會秉持「陪伴育幼院孩子們健康快樂長大！」宗旨，每年安排各類文化體驗活動，其中邀請台北木偶劇團前往台北華興育幼院，公益演出《白賊燈猴天借膽》，不僅讓孩子認識傳統布袋戲，更親身體驗操偶魅力，台上台下打鬧一片，跟著劇中主角「燈猴」一起大鬧天宮。

等家寶寶表示，每年為全台46所兒少安置機構策畫並媒合各類文化體驗活動，讓孩子們拓展文化視野、豐富生活經驗。昨（22）日找來成立15年的台北木偶劇團，到華興育幼院公益演出，同場還有台北兒童福利中心的老師與院童們，一共超過40位大小朋友齊聚一堂，在偶戲的互動中歡笑不斷，更親自體驗操控布袋戲偶的技巧，台上台下鬧成一片，共度愉快又充實的暑假午後。

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等家寶寶社福協會邀請台北木偶劇團公益演出，盼藉文化體驗活動，讓孩子拓展視野。（等家寶寶社福協會提供）

《白賊燈猴天借膽》一劇，主角「燈猴」從蓬萊島一路闖入天庭拜見玉皇大帝，又從天庭返回蓬萊島，與百姓們共同歷經一場驚心動魄的大洪水。戲中栩栩如生的角色與生動逗趣的劇情，讓在場大朋友小朋友都看得目不轉睛，享受了一場精采絕倫的布袋戲饗宴，也可藉機進一步了解了台灣年節習俗背後的傳說故事。

等家寶寶表示，除了透過藝術表演讓孩子們拓展文化視野、豐富生活經驗，今年暑假，也將在北市剝皮寮歷史街區舉辦由15家育幼院共同參與的第4屆圓夢計畫成果展，讓孩子們不僅獲得才藝學習的資源支持，更擁有展現自我的舞台，為成長旅程添上一段亮麗的篇章。

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