編織南島魅力！新北南島文化節7/26登場 挑戰闖關抽豪華住宿

「衣起南島探險趣」闖關活動有機會獲得專屬圖騰手機背帶及豐富大獎。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕「2025新北南島文化節」將於7月26日至27日於新北市十三行博物館登場，主題以「編織」，聚焦「織文化、織傳承、織永續」，邀集馬紹爾、吐瓦魯等4國及花蓮16個原住民族群、20組樂舞團隊共襄盛舉；今年更推出「衣起南島探險趣」闖關活動，每日限量300名參加者，只要成功挑戰任務，就有機會將五星級飯店豪華住宿大獎抱回家。

十三行博物館館長羅珮瑄說明，活動主打「衣起南島探險趣」闖關遊戲，每日限量300名參加者。只要答對南島服飾問題，即可獲得專屬圖騰手機背帶；完成玩手作、拍南島、看展覽、做環保、租餐具等指定任務，就有機會抽中福容大飯店淡水漁人碼頭店海景豪華客房、田園西餐廳自助晚餐及十三行綠時尚選品組等豐富大獎。

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羅珮瑄表示，現場更設有「島風綠色市集」超過40攤，推廣低碳工藝與自然素材，鼓勵民眾自備或租借餐具享優惠。另串聯八里渡船頭商圈，舉辦「低碳永續購物節」，消費滿額也可抽獎。為響應減碳，活動期間設有捷運關渡站、蘆洲站免費接駁車。

「2025新北南島文化節」將於7月26日至27日在十三行博物館登場。（記者羅國嘉攝）

羅珮瑄說，活動融合文化探索與永續實踐，邀請民眾共創有意義的南島之旅。活動時間為下午3點至晚間8點，博物館延長開放至晚間9點。詳情可見官網https://www.2025austronesian.tw 或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum 查詢。

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