自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

4大舞台探索成長的記憶與想像 竹縣親子小戲節8/16-17來囉！

2025/07/23 14:07

Mr.YES 小丑劇團《葉爸爸與葉霏霏》。（擷取自新竹縣政府官網）Mr.YES 小丑劇團《葉爸爸與葉霏霏》。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣廣受大小朋友喜愛的親子小戲節，8月16日至17日將在文化局園區登場，策展人周書毅以「只要我長大」為主題策畫4大舞台：「展演舞台」精選8檔專業創作輪番登場，「全民舞台」展現全民多元表演能量，「流動舞台」由街頭藝人驚喜現身，「自由舞台」開放現場報名體驗表演的樂趣，更有園區首見的阿公阿嬤市集以及親子放電區，精采可期！

縣長楊文科表示，今年親子小戲節活動拓展多元的參與形式，讓不同世代與背景之民眾，得以分享交流「長大」的記憶與想像，歡迎大人小孩共襄盛舉。

驫舞劇場《遇見回家的路》劇照。（黃煌智提供，擷取自新竹縣政府官網）驫舞劇場《遇見回家的路》劇照。（黃煌智提供，擷取自新竹縣政府官網）

許育甄與林鼎強《隱形公主與她的天線朋友》陪伴觀眾走進「聽懂聲音」的成長故事。（謎思星球劇團提供，擷取自新竹縣政府官網）許育甄與林鼎強《隱形公主與她的天線朋友》陪伴觀眾走進「聽懂聲音」的成長故事。（謎思星球劇團提供，擷取自新竹縣政府官網）

文化局長朱淑敏表示，「展演舞台」8檔創作中，驫舞劇場《遇見回家的路》以出發尋找回家的路，牽起親子間的羈絆；Mr.YES小丑劇團《葉爸爸與葉霏霏》透過馬戲遊戲呈現父女之間跌跌撞撞的日常；許育甄與林鼎強《隱形公主與她的天線朋友》陪伴觀眾走進「聽懂聲音」的成長故事；邱品學《迷途森林》讀劇計畫以詩意描繪迷惘中的尋光旅程；自然而然劇團《紅髮年年》探索與玩具道別的情感與成長；可揚與他的快樂夥伴《昌勳與他的打字機》帶領眾進入黑暗，挑戰一段看不見與看得見的舞蹈；彭程洋《兩種關係》以獨舞描繪青春的矛盾與勇氣；純白舍Dance Lab《凱帷16.5》則呈現一場16.5歲肖像的回望。展演舞台還規畫延伸工作坊與演後講座，從身體、關係至認同與感受，展現關於長大的多元藝術表達。

自然而然劇團《紅髮年年》劇照。（擷取自新竹縣政府官網）自然而然劇團《紅髮年年》劇照。（擷取自新竹縣政府官網）

純白舍 Dance Lab 《凱帷16.5》劇照。（擷取自新竹縣政府官網）純白舍 Dance Lab 《凱帷16.5》劇照。（擷取自新竹縣政府官網）

「全民舞台」聚焦生活中的創意與表演能量，包括取材自神話的《希望之芽》、與家人共舞的《魔法森林》，以及從小學生視角出發、以相聲詮釋成長的《只要我長大》。「流動舞台」由街頭藝人帶來不期而遇的驚喜演出。「自由舞台」開放現場報名。

活動期間推出集章換貼紙與主題帆布袋等限定小禮，凡完成指定觀演與任務即可兌換，數量有限，換完為止。詳請可上文化局官網FB粉絲專頁新響藝術季IG查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應