4大舞台探索成長的記憶與想像 竹縣親子小戲節8/16-17來囉！

Mr.YES 小丑劇團《葉爸爸與葉霏霏》。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣廣受大小朋友喜愛的親子小戲節，8月16日至17日將在文化局園區登場，策展人周書毅以「只要我長大」為主題策畫4大舞台：「展演舞台」精選8檔專業創作輪番登場，「全民舞台」展現全民多元表演能量，「流動舞台」由街頭藝人驚喜現身，「自由舞台」開放現場報名體驗表演的樂趣，更有園區首見的阿公阿嬤市集以及親子放電區，精采可期！

縣長楊文科表示，今年親子小戲節活動拓展多元的參與形式，讓不同世代與背景之民眾，得以分享交流「長大」的記憶與想像，歡迎大人小孩共襄盛舉。

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驫舞劇場《遇見回家的路》劇照。（黃煌智提供，擷取自新竹縣政府官網）

許育甄與林鼎強《隱形公主與她的天線朋友》陪伴觀眾走進「聽懂聲音」的成長故事。（謎思星球劇團提供，擷取自新竹縣政府官網）

文化局長朱淑敏表示，「展演舞台」8檔創作中，驫舞劇場《遇見回家的路》以出發尋找回家的路，牽起親子間的羈絆；Mr.YES小丑劇團《葉爸爸與葉霏霏》透過馬戲遊戲呈現父女之間跌跌撞撞的日常；許育甄與林鼎強《隱形公主與她的天線朋友》陪伴觀眾走進「聽懂聲音」的成長故事；邱品學《迷途森林》讀劇計畫以詩意描繪迷惘中的尋光旅程；自然而然劇團《紅髮年年》探索與玩具道別的情感與成長；可揚與他的快樂夥伴《昌勳與他的打字機》帶領眾進入黑暗，挑戰一段看不見與看得見的舞蹈；彭程洋《兩種關係》以獨舞描繪青春的矛盾與勇氣；純白舍Dance Lab《凱帷16.5》則呈現一場16.5歲肖像的回望。展演舞台還規畫延伸工作坊與演後講座，從身體、關係至認同與感受，展現關於長大的多元藝術表達。

自然而然劇團《紅髮年年》劇照。（擷取自新竹縣政府官網）

純白舍 Dance Lab 《凱帷16.5》劇照。（擷取自新竹縣政府官網）

「全民舞台」聚焦生活中的創意與表演能量，包括取材自神話的《希望之芽》、與家人共舞的《魔法森林》，以及從小學生視角出發、以相聲詮釋成長的《只要我長大》。「流動舞台」由街頭藝人帶來不期而遇的驚喜演出。「自由舞台」開放現場報名。

活動期間推出集章換貼紙與主題帆布袋等限定小禮，凡完成指定觀演與任務即可兌換，數量有限，換完為止。詳請可上文化局官網、FB粉絲專頁、新響藝術季IG查詢。

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