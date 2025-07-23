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愛玉粄條饗宴結合輕旅行 創意料理展現新竹客庄魅力

2025/07/23 14:16

今年特地研發的愛玉饗宴，將全國知名的新埔粄條，加入紅九愛玉。（記者廖雪茹攝）今年特地研發的愛玉饗宴，將全國知名的新埔粄條，加入紅九愛玉。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣九芎湖文化發展協會推廣台灣原生種愛玉十年有成，延續規畫第2屆「新埔有『愛』．與你相『玉』——黃金客庄千人洗愛玉」系列活動，8月9、10日舉辦愛玉粄條饗宴創意客庄輕旅行，千人洗愛玉重頭戲則於8月16日登場，今在活動宣傳記者會上，邀請民眾踴躍報名參加，打造九芎湖成為愛玉新故鄉。

縣府產發處長陳偉志表示，縣府自2022年起編列預算300萬元補助商圈發展，並逐年提高至今年600萬元，期協助商圈結合在地農產、觀光資源、規畫遊程，促進新竹縣產業發展，創造更多經濟效益。九芎湖地區擁有多元休閒農業體驗，其中愛玉是台灣獨有的農產品，授粉的愛玉小蜂，對環境的要求高，愛玉產業愈興盛就代表環境、生態愈好。

九芎湖文化發展協會理事長劉華柱表示，去年舉辦第1屆千人洗愛玉活動，吸引從基隆、高雄等外縣市的民眾參與，今年8月16日的千人洗愛玉活動，同樣會在新埔鎮公所旁的藝文廣場舉辦，邀請專業愛玉達人指導，讓遊客透過傳統方式手洗出晶瑩剔透的愛玉，體驗從愛玉籽到美食的奇妙轉變。

愛玉故事館的專業老師，將帶民眾認識愛玉樹、愛玉雄果及雌果。（記者廖雪茹攝）愛玉故事館的專業老師，將帶民眾認識愛玉樹、愛玉雄果及雌果。（記者廖雪茹攝）

今年續辦的「愛玉雞湯饗宴」，展現愛玉多元化的料理可能性，愛玉故事館的專業老師，將帶民眾認識愛玉樹、愛玉雄果及雌果。凡報名參加千人洗愛玉者，即可獲得650c.c.愛玉凍，憑報到號碼牌還可換領一份九芎湖劉家燜雞獨家研發的愛玉雞湯。千人洗愛玉報名網： https://www.beclass.com/rid=305005c68775f337e59e

另外，商圈以「創意料理愛玉粄條饗宴」為主題，規畫8月9、10日的輕旅行活動，包含愛玉的生態導覽解說、九芎湖沿線物產巡禮、紅九愛玉五感手做及愛玉特色套餐饗宴等。今年特地研發的愛玉饗宴，將全國知名的新埔粄條，加入紅九愛玉，獨特的手洗愛玉比例，以健康、低熱量為特色，讓遊客在品嘗美味之餘，也能感受到夏日清新的愜意。輕旅行報名網址： https://www.beclass.com/rid=305005c6877610c76419

新竹縣九芎湖文化發展協會今天在縣府大廳，宣傳第2屆「新埔有『愛』．與你相『玉』——黃金客庄千人洗愛玉」系列活動。（記者廖雪茹攝）新竹縣九芎湖文化發展協會今天在縣府大廳，宣傳第2屆「新埔有『愛』．與你相『玉』——黃金客庄千人洗愛玉」系列活動。（記者廖雪茹攝）

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