台灣復振航海文化力 日方盼國際合作

台灣芭蕾舞團搭配藝術家優席夫的畫作「女人魚」表演。（海委會提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會今天在高雄展覽館舉辦「海洋文化領航補助計畫培訓研習及交流工作坊」，安排台灣芭蕾舞團搭配藝術家優席夫「守護」、「女人魚」及「螢光」畫作表演，主委管碧玲引用輝達公司執行長黃仁勳的名言「要跑起來，別用走的」，與補助團隊、藝文界代表及學術實務工作者相互勉勵復振台灣航海文化力。

管碧玲強調，海洋文化領航補助計畫涵蓋「薪傳」、「船藝」、「藝海」三大主軸，以原住民的圖騰為例，都可從中發現海洋的智慧，希望民間社團、個人工作室踴躍參與，她引用輝達執行長黃仁勳名言「要跑起來，別用走的」，勉勵各界努力。

請繼續往下閱讀...

日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史致詞指出，日本「北前船」海洋文化，透過大阪到北海道的貨物運輸船，承載的不只是貨物，也包含日本全國各式各樣的文化，期待未來與海委會進一步合作。

海洋委員會表示，行政院核定「復振航海文化力」4年期中長程計畫，去年經費2400萬元，今年4800萬元，明年持續編列4800萬元推動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法