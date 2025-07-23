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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台灣復振航海文化力 日方盼國際合作

2025/07/23 14:12

台灣芭蕾舞團搭配藝術家優席夫的畫作「女人魚」表演。（海委會提供）台灣芭蕾舞團搭配藝術家優席夫的畫作「女人魚」表演。（海委會提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會今天在高雄展覽館舉辦「海洋文化領航補助計畫培訓研習及交流工作坊」，安排台灣芭蕾舞團搭配藝術家優席夫「守護」、「女人魚」及「螢光」畫作表演，主委管碧玲引用輝達公司執行長黃仁勳的名言「要跑起來，別用走的」，與補助團隊、藝文界代表及學術實務工作者相互勉勵復振台灣航海文化力。

管碧玲強調，海洋文化領航補助計畫涵蓋「薪傳」、「船藝」、「藝海」三大主軸，以原住民的圖騰為例，都可從中發現海洋的智慧，希望民間社團、個人工作室踴躍參與，她引用輝達執行長黃仁勳名言「要跑起來，別用走的」，勉勵各界努力。

日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史致詞指出，日本「北前船」海洋文化，透過大阪到北海道的貨物運輸船，承載的不只是貨物，也包含日本全國各式各樣的文化，期待未來與海委會進一步合作。

海洋委員會表示，行政院核定「復振航海文化力」4年期中長程計畫，去年經費2400萬元，今年4800萬元，明年持續編列4800萬元推動。

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