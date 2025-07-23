西嶼虎目石滬 展開滬體維修工作

西嶼池西虎目石滬，成為觀光景點。（鄭大雄提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於西嶼池西沙坪仔沙灘附近的虎目石滬，是西嶼著名網紅打卡景點，以美麗的海上項鍊聞名。據石滬盧姓主人表示，此石滬之滬腳部位，在二次大戰期間，曾親眼看到虎目石滬遭到砲彈的襲撃，再加上年久失修，導致石滬有崩壞的情形，因此西嶼鄉公所展開滬體修復工作。

石滬是澎湖先民的智慧，在潮間帶上用石頭堆砌而成的捕魚陷阱，漲潮時整個沒入水裡，退潮時則顯露出來，利用潮差來困住魚獲。西嶼鄉長李添進讚歎，虎目石滬極為珍貴漂亮，是先民留下來的海上藝術裝置，亦是西嶼寶貴的文化資產之一。

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由於生態的變化，石滬目前已漸漸喪失捕魚功能，但極具觀光價值，為了維護遊客朋友的安全，西嶼鄉公所向澎湖縣政府爭取經費修復虎目石滬，整修經費終於有著落，因此邀請專業石滬修護團隊，與七美雙心石滬一樣。現在懂得傳統整修石滬技術的師傅不多，所以維護不易！

專業修復石滬師傅，展開虎目石滬修復工作。（西嶼鄉公所提供）

池西虎目滬與雙心石滬，一直是代表澎湖特色的著名景點，但是虎目滬在澎湖本島，不用搭船去離島，就有個也很美拍的單心石滬——池西虎目滬，這也是近期澎湖西嶼鄉超夯的網美拍照景點，一旁還有人稱台版馬爾地夫的小池角雙曲橋，可以同時一起收藏，不過出發前要看潮汐表，如果能在漲退潮中間的話，兩者都拍到美美的時機點會更佳。可以順遊周邊澎湖西嶼景點：小池角雙曲橋、池西虎目滬、池西岩瀑九孔瀑布、二崁聚落。

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