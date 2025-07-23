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「台語工藝詞庫」網站啟用 重現師傅喙口話 學手藝不再鴨子聽雷（影音）

2025/07/23 14:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立台灣工藝研究發展中心今天啟用「台語工藝詞庫」網站，耗時3年訪問11類工藝師傅、收錄1200組台語工藝詞彙的詞庫，上該網站搜尋包括工具、技法、材料等工藝詞語即能了解，工藝中心主任陳殿禮表示，工藝師都用口傳，若不趕快收錄就會消失，未來會持續收錄，讓台灣工藝一代傳一代。

台語工藝詞庫有11類工藝的1200組台語工藝詞語，有華語、台語、羅馬拼音和圖像。（記者陳鳳麗攝）台語工藝詞庫有11類工藝的1200組台語工藝詞語，有華語、台語、羅馬拼音和圖像。（記者陳鳳麗攝）

由台灣工藝聯盟總會負責建構的「台語工藝詞庫」網站，網址：https://kanggesu.ntcri.org.tw，今天在台灣工藝研究發展中心舉行啟用儀式，創會總會長陳啓村指出，團隊走訪各類工藝家蒐集詞彙，再由台語語文專業學者進行拼音標示與錄音，詞彙資料則包含文字、拼音、語音與示意圖，歷經多次專家會議審查、修訂，釐清詞義、發音差異與分類邏輯，保留逐漸消失的工藝知識語彙。

台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮（左2）等人拿出工具，準備貼在台語工藝詞庫，代表該詞庫啟用。（記者陳鳳麗攝）台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮（左2）等人拿出工具，準備貼在台語工藝詞庫，代表該詞庫啟用。（記者陳鳳麗攝）

工藝中心主任陳殿禮說，台灣不只是科技島，期許未來也是工藝島，而傳統工藝師傳承技藝都是台語口傳，年輕一輩聽不懂且誤會其意思，像以他自己的木工藝為例，「鑿子」台語音似「賊仔」，很多人不懂為何要用「賊仔」工作，而「台語工藝詞庫」即可提供查詢釋疑。

木藝傳統匠師張春能表示，開傳藝課程時，年輕學生大多聽不懂師傅的口語，「台語工藝詞庫」對工藝傳承的確有幫助，學生聽不懂時即可上網查詢，很快就能進入情況。

工藝中心工藝資訊館1樓有專人導覽解說相關的台語工藝詞語。（記者陳鳳麗攝）工藝中心工藝資訊館1樓有專人導覽解說相關的台語工藝詞語。（記者陳鳳麗攝）

台語工藝詞庫網址：https://kanggesu.ntcri.org.tw

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