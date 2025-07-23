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向罷團致謝 陳澄波文化基金會貼〈阿里山〉表態
陳澄波文化基金會今日表態向全國罷團致謝，同時以畫作〈阿里山〉說明：「它存在的意義更在於美麗家園中的自由呼吸！」
（翻攝自陳澄波文化基金會臉書）
〔記者凌美雪／台北報導〕0726大罷免投票日倒數，陳澄波文化基金會今日在粉專貼文向全國罷團致謝，同時展示一幅背後人為〈阿里山〉的作品指出：「它存在的意義更在於美麗家園中的自由呼吸！」
貼文標題「謹向全國罷團致謝」，因為「志工們抵抗的不只是日曬雨淋，他們還需要日夜忍受不斷來自奸佞鬼魅的攻擊。」貼文還指出，130萬人公開挺身具名聯署，才創造了我們得以安心投下「同意罷免」的今天。
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「這幅被後人命名為〈阿里山〉的作品，不只常出現在展場，它也曾變身在圍巾、杯盤、教具等等許多產品的設計……但在我們的心目中，它存在的意義更在於美麗家園中的自由呼吸！」
228受難者前輩畫家陳澄波的長孫陳立栢曾說，希望228成為祖父陳澄波生命脈絡裡的一個逗點，後代的使命是致力延續並發揚前輩的藝術精神。
但自從在野立委在立院爛刪預算、毀憲亂政，陳澄波文化基金會很早就指出，「儘管我們極力保護台灣的文化，但有些事情，已非區區文化從業者能夠挽回的。因此，我們需要集結大家的力量，勇敢地站出來，抵制任何心懷不軌的政治人物。唯有守住這塊土地，我們才能自由自在地說我們的故事。」
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