布農天籟世界發光！南投希娜巴嵐國小合唱團赴日挑戰（影音）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉希娜巴嵐國小合唱團，去年在新加坡國際合唱節勇奪銀獎，於世界舞台綻放光芒，今年再參加2025日本國際合唱節競賽，今合唱團於桃園機場飛往東京前，還舉行快閃演出，原民學童的美聲天籟吸引旅客駐足欣賞，並盼將台灣布農族的歌聲，能讓不同的國家聽見。

南投信義鄉希娜巴嵐國小合唱團繼去年在新加坡國際合唱節勇奪銀獎後，今年再挑戰日本國際合唱節競賽，並於桃園機場舉行快閃演出。（希娜巴嵐國小提供）

希娜巴嵐國小合唱團成立於2013年，近年在國內比賽屢創佳績，從優等一路到特優備受肯定，屢獲佳績除建立學童自信，更學會自律與自我要求。

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合唱團去年在新加坡於120多組參賽團隊中勇奪國際合唱節銀獎，在國際舞台展現原民文化魅力，激勵合唱團挑戰更高的歌唱殿堂，今年團員們持續訓練，展現積極學習態度，終於如願達成赴日比賽夢想。

校方表示，去年在新加坡的成績，讓合唱團的孩子認為可以表現更好，因此今年努力準備，希望成績能再往上躍升，出國比賽不僅能看看外面的世界，對學生也是很大的鼓勵，讓外界也能看見台灣的布農文化，並從比賽中建立自信，讓自己的表現能愈來愈好。

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