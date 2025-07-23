趙少康講對也講錯 藝術產經專家：罷免失敗關稅就32％

石隆盛以行天宮的籤詩，請gpt寫的〈台灣 立法院〉籤詩。（石隆盛提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕美國尚未公布台灣適用的關稅稅率，在大罷免進入最後衝刺階段，前中廣董事長趙少康21日陪徐巧芯車掃時，聲稱他得到的消息是32%，質疑民進黨的策略是拖過726再說，結果遭美方與財經專家紛紛打臉。

長期關注當代藝術環境及市場觀察研究的藝科智庫執行長石隆盛，今天也打臉趙少康的說法指出：「趙少康講對了，台美關稅726之後才會放榜。也講錯了，罷免若失敗，關稅就是32%。君不見日本親中派大敗，關稅馬上從25%降到15%。」

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〈台灣 立法院〉籤詩的解籤說明。（石隆盛提供）

石隆盛還秀出一張〈台灣 立法院〉籤詩，說他是以行天宮的籤詩，請gpt參照擬一份支持罷免的籤詩，結果自動生成的內容是「第726-823首 乙巳（上上籤）」：「罷免一念義當行。人民自有是非明。疑雲散盡青天現。正道終將得太平」；籤詩的解釋是，宜出門投「同意」票，守護台灣民主之道。

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