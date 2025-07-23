洪易回芳苑！11件街頭雕塑藏巷弄 彰化變身藝術尋寶地

雕塑藝術家洪易，在家鄉彰化芳苑舉辦戶外藝術展，他在漁民廣場親吻自己作品〈嗨兔〉。（洪易藝術提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕國際知名雕塑藝術家洪易，這次不在美術館展出，而是把自己的家鄉芳苑變成一座戶外藝術伸展台！11件大型戶外雕塑散落在芳苑街頭巷弄，造形繽紛、童趣十足，從牛車、金龍魚到嗨兔，每一角落都驚喜連連，轉角就能遇見藝術，讓小鎮充滿生命力。

洪易（左）返鄉辦展，現場還邀請芳苑最萌吉祥物「海牛」站台。（洪易藝術提供）

洪易出生於彰化芳苑，這回受「洄游彰化」計畫邀請，返鄉推出「精彩．番仔挖——芳苑」藝術展，即日起至8月底展出。今（23）日上午在芳苑鄉公所舉行開幕式，現場還邀請芳苑最萌吉祥物「海牛」站台，邀請大家走一場「邊走邊挖寶」的藝術輕旅行。

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這11件作品的擺設點以洪易記憶中的芳苑為靈感，結合海風、牛車拉蚵、竹筏等在地意象，打造一條「藝術散步路線」，從鄉公所出發，串連全鄉五大藝術點位，鄉公所廣場展示〈牛轉乾坤〉、〈金錢鰻滿〉、〈馬上鑽〉、〈豬豬滿堂〉、〈鼠來寶〉5件作品，象徵勤奮與轉型。

芳苑國小轉角的〈鬆鼠〉充滿童趣，隱喻孩童創意與活力（洪易藝術提供）

另外漁民廣場（芳苑海空步道）展示〈金龍魚〉、〈嗨兔〉，訴說漁村的豐收與希望；芳苑國小轉角的〈鬆鼠〉則充滿童趣，隱喻孩童創意與活力；〈有狗旺〉設於洪易自家門前，象徵對家人守護與祝福，還有圖書館前的〈馬上封侯〉，象徵學習與文化的希望。

芳苑海空步道展示〈金龍魚〉訴說漁村的豐收與希望。（洪易藝術提供）

芳苑鄉長林保玲表示，洪易作品不只是裝置藝術，同時象徵一個城市的故事，還因此變成「打卡熱點」。此次返鄉展出，不只是藝術回歸，更是對土地深深的致意與回饋，歡迎大家一起來「番仔挖」——芳苑的古名，來挖掘屬於我們的藝術記憶與地方情感。

洪易返鄉推出「精彩．番仔挖——芳苑」藝術展，今（23）日上午在芳苑鄉公所廣場熱鬧登場。（洪易藝術提供）

此外，洪易工作室將於8月2日下午舉辦親子黏土體驗活動，帶小朋友動手創作迷你雕塑，寓教於樂，報名網址為：https://reurl.cc/5Rr5Wy。

11件作品的擺設點以洪易記憶中的芳苑為靈感，打造一條藝術散步路線。（芳苑鄉公所提供）

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