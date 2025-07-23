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藝文 > 藝起享享 > 看表演

真「街頭運動」 跑酷 滑板 直排輪 攜手提琴家一起玩進劇院

2025/07/23 21:35

演出現場還有絃樂配上重金屬演出。（©Alex Brenner，NTT提供）演出現場還有絃樂配上重金屬演出。（©Alex Brenner，NTT提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕荷蘭ISH舞團（ISH Dance Collective）作品《失重玩家》首登台，集結霹靂舞、直排輪、花式籃球、特技單車、跑酷、滑板等10位極限運動巨星，攜手大、小提琴共演，翻玩國家級劇院舞台，8月8至10日，將把台中國家歌劇院劇院變身街頭遊樂場。

ISH舞團藝術總監馬可．格里斯（Marco Gerris）於2000年創辦「ISH」，名稱來自英文字尾「-ish」，代表著無法明確定義、具有多重面貌的事物，致力跳脫框架、超越界線，常將嘻哈舞蹈和極限運動帶入劇場，創造出嶄新的舞蹈表演型態。

《失重玩家》展現運動與藝術的完美結合，觀眾仿若置身極限競技現場。（©Michel Schnater.jpg，NTT提供）《失重玩家》展現運動與藝術的完美結合，觀眾仿若置身極限競技現場。（©Michel Schnater.jpg，NTT提供）

曾獲列2019年愛丁堡藝穗節10大最佳演出之1的《失重玩家》，10位極限運動達人，除ISH舞團的成員之外，還包括前直排輪世界冠軍斯文．博克霍斯特（Sven Boekhorst）、荷蘭花式跑步冠軍西貝．范德斯派克（Siebe van de Spijker）等。這些街頭好手們都追求「自由，以及在自己的領域中找到個性。」但當他們同時出現，更想要享受互相的合作，跳躍、滑動，各種瘋狂的招式，讓人眼花撩亂，卻能和諧並存。

現場還有絃樂配上重金屬，來自荷蘭大都會管絃樂團的大提琴安妮．唐貝里（Annie Tångberg），以及小提琴家維拉．范德比（Vera van der Bie），跨界共演，不只是鬥舞炫技，更展現街頭文化與劇場美學交融的魅力。

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