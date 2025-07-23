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不用買票也能看的光影劇場！高德亮《晚風》吹出一場「士林夜市」旁的夜間驚喜

2025/07/23 23:53

藝術家高德亮與其作品《晚風》。（北藝中心提供）藝術家高德亮與其作品《晚風》。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心推出的「親．建築計畫」系列首波作品《晚風》，將於7月24日起每晚8時至凌晨1時於北藝中心一樓外牆與廣場展出。藝術家高德亮以4萬2千條尼龍線與48座雷射光裝置構成大型公共藝術，融合光影、風動與人流感知，為北藝注入介於劇場性與城市日常之間的全新風景。

藝術家高德亮打造的大型公眾藝術作品《晚風》，由4萬2千條尼龍繩搭配48座雷射光裝置做成。（北藝中心提供）藝術家高德亮打造的大型公眾藝術作品《晚風》，由4萬2千條尼龍繩搭配48座雷射光裝置做成。（北藝中心提供）

《晚風》為2025年「北藝生活」計畫的一環，呼應建築師雷姆・庫哈斯提出的「建築即表演」概念，藉由裝置藝術拓展劇場與城市之間的互動邊界。高德亮受訪時指出，此作為其「座標系列」的延續，從戶外自然走入建築，再回到戶外、與建築共構。這次以27米乘22米的量體，創作迄今規模最大版本，試圖讓觀眾不須進入劇場，也能在日常經過中與藝術接觸。

日間，《晚風》以自然垂掛姿態與風流共舞；夜晚，裝置依時間分段展演，從晚上8時到11時與建築白燈與橘燈交織出光的層次，11時至凌晨1時後室內燈光熄滅，僅餘紅色雷射微光照映廣場，呈現更為幽微且沉靜的夜景。高德亮形容：「當風吹起，尼龍線微微移動，就像幾萬隻紅色螢火蟲在空中浮游，是一種人造的風景，也是一場動態即興的光影表演。」他回憶與北藝中心的初次接觸，是在建築甫落成某個週末傍晚，感受到人流、建築與空氣之間的自然互動，成為他構思《晚風》的起點。廣場的開放性與自由度，也讓他選擇以裝置延伸劇場場域，回應建築本身「都市大廳」的空間性質。他說：「我希望經過這裡的人，哪怕只是抬頭一眼、放慢腳步，都能產生一點柔軟的連結。」

《晚風》不僅是廣場的一件公共藝術裝置，更為走進夜色的人們點一盞燈。（北藝中心提供）《晚風》不僅是廣場的一件公共藝術裝置，更為走進夜色的人們點一盞燈。（北藝中心提供）

《晚風》不僅與建築對話，也與城市脈動呼應。大學受建築教育，研究所則轉向新媒體藝術的高德亮認為，與建築共存的公共藝術，不能只停留在展示，也應貼近人們的生活節奏與情緒。《晚風》因此不需買票、不設觀賞角度，而是讓人自由經過、自由感受。這樣的開放性更呼應「親．建築計畫」希望持續推動的方向，透過藝術將建築空間化為城市的文化節點，讓劇場之外，也有表演發生的可能。

裝置設置於北藝中心一樓廣場區域，不論從劇場內部、街道轉角，甚至對面捷運站月台，都能感受到不同角度與距離的視覺張力。高德亮特別提到，此作也對應士林夜市周邊的夜間生活節奏，「設定晚間才點燈，除了讓散場觀眾有延伸的體驗，也是一盞送給居民、夜市攤商的城市小夜燈。它將為夜歸的人照亮一隅。」

白天時分，《晚風》以自然垂掛姿態與風流共舞。（記者董柏廷攝）白天時分，《晚風》以自然垂掛姿態與風流共舞。（記者董柏廷攝）

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