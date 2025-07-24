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鶯歌陶博館「合—宋丹楊陶藝展」用3D列印與手工重塑心靈島嶼

2025/07/24 14:02

宋丹楊用陶土創作出情緒的形狀，讓每一位觀眾都能在欣賞作品時找到心裡的映照。（記者翁聿煌攝）宋丹楊用陶土創作出情緒的形狀，讓每一位觀眾都能在欣賞作品時找到心裡的映照。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕陶藝家宋丹楊最擅長用陶土展現多變的日常情緒，新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至8月17日展示「合—宋丹楊陶藝展」，23件作品融合手工捏塑、陶瓷3D列印與拉坯技法，邀請觀眾走進這場陶瓷與自我療癒的藝術旅程。

陶博館長張啟文表示，宋丹楊為美國羅德島設計學院陶瓷藝術系藝術學碩士，並擔任紐約視覺藝術學院雕塑系講師，她以陶瓷為媒介，探索身心平衡與療癒的可能，認為陶瓷燒成前的柔軟特性，如同人在壓力下的脆弱與可塑，創作過程即是一種自我療癒。

宋丹楊《日記》系列，透過形體與色彩記錄特定日期的情緒與日常觀察。（記者翁聿煌攝）宋丹楊《日記》系列，透過形體與色彩記錄特定日期的情緒與日常觀察。（記者翁聿煌攝）
《日記》系列，透過形體與色彩記錄特定日期的情緒與日常觀察，作品名稱對應創作當日，靈感取自當天的風景或感受，橘紅的釉色就如生活在紐約夏末秋初絢麗的夕陽色彩。宋丹楊表示，相較於文字日記的直接，陶藝日記更為隱晦，保留記憶的曖昧性與私密性，每件作品皆為雙手可捧的大小，象徵日記作為個人情感的容器，親密而內斂。

《悲喜不相通》以冰山意象呈現個體情緒的孤島狀態，淺藍與白釉交織出細膩的心緒層次。（記者翁聿煌攝）《悲喜不相通》以冰山意象呈現個體情緒的孤島狀態，淺藍與白釉交織出細膩的心緒層次。（記者翁聿煌攝）
《悲喜不相通》以冰山意象呈現個體情緒的孤島狀態，淺藍與白釉交織出細膩的心緒層次，環繞的線條彼此靠近卻不相交，象徵每個人內心的悲喜終究難以被完全理解。藝術家透過3D列印與手工結合的陶藝語彙，溫柔訴說自我療癒的歷程，也邀請觀者感受那份「雖不相通，卻願靠近」的溫度，更多展訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。

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