仍在災後復原 台南「一見雙雕」藝術季延至8/16開幕

北門井仔腳鹽田持續復原中。（洪有志提供）

〔記者楊金城／台南報導〕拚暑假觀光！台南「一見雙雕」藝術季將在七股鹽山、北門井仔腳鹽田復辦，雲嘉南濱海國家風景區管理處原訂7月26日在七股鹽山舉辦「一見雙雕」開幕式，因七股鹽山、北門井仔腳鹽田受丹娜絲風災嚴重影響，至今仍在復原中，「一見雙雕」將延期至8月16日開幕。

七股鹽山的鹽雕作品快完成。（記者楊金城攝）

一見雙雕舉辦12屆後，功成身退，去年8月改以「台灣鹽生活節」接棒，卻不若以往人潮，雲嘉南管理處考量一見雙雕打出品牌口碑，魅力依舊，決定復辦2025「一見雙雕」藝術季，在北門井仔腳鹽田舉辦光雕秀，在七股鹽山舉辦鹽雕藝術展。

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但好事多磨，一見雙雕的七股鹽山、北門井仔腳鹽田的遊憩設施受丹娜絲重創，至今仍在災後復原，雲嘉南管理處決定一見雙雕延至8月16日開幕，確保遊客玩得開心、玩得安全。

七股鹽山復原中，一見雙雕藝術季延至8月16日開幕。（記者楊金城攝）

雲嘉南管理處處長徐振能說，其中七股鹽山的鹽雕展，以「鹽路去旅行」為主題，特別攜手LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》家族，將創作「鹽境漫遊」、「嘗鮮沙西米」、「雲嘉南咖啡鹽究院」、「咬我一口」等11座鹽雕作品。「一見雙雕」融合鹽雕與光雕，目前鹽雕作品已近完工，值得遊客等待。

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