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貓頭鷹親子教育協會25週年展 歡迎親子來聽故事
（貓頭鷹教育教育協會提供）
〔記者魏伶如／台北報導〕貓頭鷹親子教育協會推動閱讀25年，「故事便當」導讀服務每年為2000位孩子送上幽默趣味的故事，飽暖了孩子的心和胃。
「閱讀」有助於孩子培養批判性思考與同理心，在未來世界的挑戰面前，閱讀力是孩子學習的關鍵軟實力。今年夏天，協會迎來25年，為了與更多民眾分享深耕閱讀的歷程與人物故事，特別在剝皮寮歷史街區（臺北市萬華區）舉辦「25週年紀念特展」，藉由多樣的展覽體驗、主題短講和現場說故事活動，邀請民眾攜家帶眷一起來，透過視、聽、嗅、味、觸等感官，認識朗讀如何成為跨世代的情感連結，並感受人人共讀的力量。（特展活動詳情請見協會官網：https://owltale.org.tw/）
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週末兩日7/26、7/27舉辦閱讀主題短講，平日上午與下午有說故事活動，歡迎民眾攜家帶眷帶小朋友來聽志工講故事。
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