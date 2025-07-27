教功課沒耐心 多年後報應來了

（圖／達志影像）

〔文／盛宜俊〕兩個女兒從小學開始，每次學校定期考查前，我都會幫她們做數理科方面的複習，如此一直到高中畢業為止。

小學的課業還好，難度不高，雖然兩姊妹的理解能力差了些，但勉強還算聽得懂。直到她們升上國中以後，數理科方面的難度增加了，讓我開始感覺教起來吃力。

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「這題明明很簡單，妳怎麼教都教不會？」「唉！教了妳好幾遍，怎麼都聽不懂？」這些深感無奈的話，我都對她們說過了無數次，然而她們總是用沉默來回饋我的無奈。

有時實在教到火氣上來，免不了口不擇言說起了酸言冷語。「妳腦袋裡到底是裝了什麼東西？」「妳是有健忘症喔！」她們常是靜靜地聽我發著牢騷，我卻是愈說愈激動。

沒想到多年後，報應還是來了。

我向來是個電腦白癡，除了教學工作上必須應用到的電腦程式外，對於其他用途上的操作，這方面的知識我可說是付之闕如。至於手機，就是懂幾項簡單功能上的基礎操作，其他較複雜的操作，總是學了就忘，忘了再學，但還是會忘。

當遇到瓶頸時，兩個女兒就是我最好的導師。只是她們每次教，我的理解能力都無法和她們的講解同步。在手機的使用上如有問題，她們飛快操作動作，常讓我不得不頻頻打斷她們的指導，然後重複問著剛剛才教過的步驟、順序。

有時被我問到煩了，兩個女兒對我說些抱怨的話。「把拔，我已經教過你好幾次了，你怎麼又忘了？」「把拔，你的腦袋怎麼那麼不靈活，明明很簡單，還是學不會！」

唉呀！當下我總是感到很尷尬，面子有些掛不住。以前，只有我責怪她們，然而如今，卻輪到我這個老爸在女兒面前出醜，不得不質疑起自己是否真笨到可以。

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