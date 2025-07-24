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大倉久和13週年慶推出「好禮抽抽樂」 免費入住日本大倉日航酒店集團飯店

2025/07/24 15:11

大倉久和大飯店13週年慶，推出一系列慶祝活動。（大倉久和大飯店提供）大倉久和大飯店13週年慶，推出一系列慶祝活動。（大倉久和大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2012年，大倉久和大飯店於台北南京中山商圈開幕，標榜將日本大倉日航酒店集團長年淬鍊的日式服務精神與待客之道，完整傳遞至台灣。如今，迎接13週年慶，大倉久和為感謝消費者長年來支持，即日起推出「13週年慶住房專案」，住宿期間即日起至8月31日止。入住專案除享優惠價，還可參加「好禮抽抽樂」，現場抽出專屬驚喜禮遇，獎項包含免費享用Mini bar、住房延後退房1小時、大倉久和限量悠遊卡與房型升等；專案更再加碼「大倉日航酒店集團海外住宿券」抽獎活動，將有機會免費入住東京、京都、神戶、福岡及高雄的日本大倉日航酒店集團飯店，開啟下一段精緻款待的旅程。

大倉久和大飯店「13週年慶住房專案」除享優惠價，還可參加「好禮抽抽樂」。（大倉久和大飯店提供）大倉久和大飯店「13週年慶住房專案」除享優惠價，還可參加「好禮抽抽樂」。（大倉久和大飯店提供）

大倉久和大飯店桃花林中華料理的爆汁小籠湯包。（大倉久和大飯店提供）大倉久和大飯店桃花林中華料理的爆汁小籠湯包。（大倉久和大飯店提供）

大倉久和說明，為慶祝大倉久和大飯店邁入第13年，除了推出住房專案，8月1日起，館內3大餐廳聯合推出經典餐點，壽星消費享優惠。如：桃花林中華料理特別獻上桃花林片皮雲林鵝3吃（須提前一天預訂）、鎮江溫沙骨、干貝花膠海皇一品煲、爆汁小籠湯包等13道主廚精選料理。歐風館自助餐廳則是集結主廚精選爐烤牛肉、勃根地風帶骨牛肋骨、法式油封鴨腿等13年來深受遊客喜愛的經典菜色；另加碼8月份當日壽星本人於歐風館用餐，即享75折專屬優惠（需出示有效證件，折扣後需加原價服務費）。8月壽星至山里日本料理用餐，即贈精選外帶好禮杏桃甘露煮1份（每日限量10 組，僅限午、晚餐時段，需提前預約並出示證件）。

大倉久和大飯店桃花林中華料理的干貝花膠海皇一品煲。（大倉久和大飯店提供）大倉久和大飯店桃花林中華料理的干貝花膠海皇一品煲。（大倉久和大飯店提供）

此外，歐風館、桃花林中華料理、山里日本料理也聯合推出消費回饋，折扣後實付金額滿3,000元再贈1,000元抵用券1張，消費滿6,000元，則贈1,000元抵用券2張，以此類推、贈送無上限，抵用券可於8月16日至10月31日使用（外帶、外賣、宴會、酒吧、客房餐飲與年節禮盒不適用，亦不得與其他優惠併用）。

TheNine烘焙坊為13週年慶推出限量蛋糕「花綻十三」。（大倉久和大飯店提供）TheNine烘焙坊為13週年慶推出限量蛋糕「花綻十三」。（大倉久和大飯店提供）

週年慶生怎能少了蛋糕，The Nine烘焙坊特別推出限量蛋糕「花綻十三」，將於8月1日正式登場。蛋糕以四季春茶粉製成茶香磅蛋糕，並以桂花釀增添口味層次感。內餡含以桂花液浸漬的杏桃乾與新鮮柑橘熬煮的香橙醬，層層堆疊出果香、花香與茶香交織的優雅風味。整體造型更獨具巧思，選用象徵大倉久和的銀杏葉為裝飾主軸，並以糯米紙勾勒出飯店建築外觀印象，巧妙將甜點與品牌特色融合，獻上對消費者最誠摯的感謝。更多相關訊息詳詢大倉久和大飯店官網。

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