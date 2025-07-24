南投山谷迴響音樂節 賽德克族歌手李芷婷等演出（影音）

新生代女歌手李芷婷，來自南投仁愛鄉賽德克族。（南投文化局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 2025南投山谷迴響音樂節，8月9日（星期六）下午起將在南投縣會展中心登場，邀請高爾宣、斑恩及來自南投仁愛賽德克族的李芷婷等多位新生代歌手演出，縣府今（24）日舉辦宣傳記者會，邀請民眾一起來感受這場融入南投在地悠閒步調與青年潮流的夏日音樂饗宴。

南投山谷迴響音樂節宣傳記者會，請來新生代歌手斑恩（左）及李芷婷（右）合唱為活動揭開序幕。（記者張協昇攝）

今天的記者會請來斑恩及李芷婷合唱「大不了就這樣吧」揭幕，縣長許淑華表示，已舉辦多屆的南投山谷迴響音樂節，受到中部許多年輕朋友迴響，為了讓更多民眾能帶著小孩參加，今年音樂節活動調整在暑假舉行，並結合青年市集，不僅是一場具特色的音樂饗宴，更是縣府推動在地文化與青年參與的重要舞台，盼藉此吸引更多青年返鄉，共同為南投注入文化創新與活力。

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縣府文化局指出，今年音樂節融合多元文化、互動藝術、燈光科技、青年推廣等元素，匯聚國際知名DJ、街舞饒舌、流行音樂及在地傳統藝術，帶來跨界融合的全新音樂感受，邀請到英國知名派對DJ「Robiroka」與國內人氣新生代歌手高爾宣、斑恩、李芷婷及知名饒舌唱將蛋頭、MC耀宗、禮韋等人演出，還有街舞團體「築夢者」及在地南投高中熱舞社、營北國中舞龍社團等團體表演。

此外，活動現場結合「南嶼青山青年市集」，集結多達20台胖卡及65攤美食、文創商品攤位，標榜好逛、好吃又好玩，讓民眾在欣賞音樂的同時，也能一次體驗展現南投在地青年品牌的獨特文創風市集。

南投山谷迴響音樂節，8月9日將在南投縣會展中心登場，縣府24日舉辦宣傳記者會。（記者張協昇攝）

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