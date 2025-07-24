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藝文 > 藝起享享 > 看表演

雖陌生又熟悉 還有共同點 曾宇謙9月首合體梵志登

2025/07/24 17:04

曾宇謙是台灣在柴可夫斯基國際小提琴大賽最高獎得主。（MNA提供）曾宇謙是台灣在柴可夫斯基國際小提琴大賽最高獎得主。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕曾宇謙今年夏季進行了生涯最具挑戰性的獨奏音樂會計畫，緊接著又在與NSO音樂總監準‧馬寇爾合作的音樂會中，為上半年樂季畫下句點。接下來8、9月期間，曾宇謙形容自己可以「放個暑假」，然後，好好準備下半年開季的新挑戰，他將與指揮大師梵志登首度合體，於9月攜手ESO長榮交響樂團共同演出布拉姆斯小提琴協奏曲。

雖然兩人是首度合作，但曾宇謙對梵志登可以說是雖陌生又熟悉，因為「以前在紐約的時候就常常會聽他的音樂會，我就認真覺得，如果有機會可以跟他合作的話，應該會很棒。」沒想到想法很快就實現了。曾宇謙坦承，其實他最初聽到梵志登要來台灣駐團時，心裡有點驚喜。因為梵志登現在在亞洲有非常大的影響力，因此，做為跟他合作的獨奏家，也要有充分的準備。

嚴格的梵志登有很nice的一面。（MNA提供）嚴格的梵志登有很nice的一面。（MNA提供）

外傳梵志登帶領樂團很嚴格，與他合作協奏曲會不會壓力很大？曾宇謙說，其實跟不同的指揮合作，都會有不同的學習，得到不同的刺激與養分。以前聽梵志登指揮的音樂會，「我自己感覺他應該比較內斂，然後對於音樂上面的要求很嚴格。」曾宇謙笑說，從這點來看，或許兩人有點像，「不過，聽說他也有很nice的一面」。

9月18、21日，在台北國家音樂廳演出，詳詢MNA售票網。

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