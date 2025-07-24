布拉姆斯小提琴協奏曲很耗體力 曾宇謙：真心，酣暢淋漓

〔記者凌美雪／台北報導〕曾宇謙將於9月首度與指揮大師梵志登合作，攜手長榮交響樂團演出布拉姆斯《D大調小提琴協奏曲》，曾宇謙形容這首難度頗高的曲目是，「比較挑戰，體力消耗很大」，但每次演奏都覺得過癮，有種「酣暢淋漓」的感覺。

跟貝多芬一樣，兩位偉大作曲家一生都只創作一首小提琴協奏曲，卻都成為最受歡迎的作品之一。曾宇謙認為，布拉姆斯這首曲子的所有段落，完全沒有任何一個地方會讓演奏家覺得是多餘需要更改的，所有內容恰到好處，就是最大程度把它演奏出來。其中包括很高強度的獨奏家與樂團之間的對抗，並於其中找到平衡。

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第2樂章很浪漫好聽，最令人動容的是一開始雙簧管直到小提琴進來，與樂團三者之間的旋律很美。「那種好聽不是陳腔濫調，而是很有氣質，雖然不知道是布拉姆斯對誰的愛，但可以感覺音樂裡充滿愛。聽過的人應該都能理解那種很pure的質感。」

回顧2015年獲得柴可夫斯基國際音樂比賽大獎至今，10年歷練，讓曾宇謙越發有自信表現出自己對音樂的詮釋。對於現今有名的獨奏家們，有人演出時表情動作都充滿戲，有人專注在演奏上，問曾宇謙有沒有思考過表演風格的問題？曾宇謙說，「適度的動作或許有助於觀眾感受到曲子的情感與張力，對音樂的呈現是有幫助的；不過，最重要的是真心。」

9月18、21日，在台北國家音樂廳演出，詳詢MNA售票網。

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