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國民黨指控大支新歌獲補助挺大罷免 文化部秀時間差打臉：2023年

2025/07/24 18:09

大支攜手楊舒雅、閩南狼合作嗆辣新歌。（翻攝臉書）大支攜手楊舒雅、閩南狼合作嗆辣新歌。（翻攝臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕饒舌校長大支近日攜手新生代饒舌歌手「閩南狼」陳柏源與楊舒雅合作全新單曲〈辣的〉，卻被解讀為力挺大罷免。國民黨發言人楊智伃指控〈辣的〉歌詞涉攻擊、抹黑抹紅在野黨，且MV最後列上的補助單位是文化部，主辦單位是中華文化總會，質疑是濫用人民納稅錢，違反政治中立。

對此，文化部今日表示，文化部補助項目為「人人有功練音樂工作室」提出《校長兼撞鐘》第3季計畫，屬於自2023年推出的節目延續型計畫，就時間點而言，與指涉補助罷免宣傳無任何相關。

此外，文化部也指出，補助計畫經外部專業人士審查認為節目計畫提供台灣嘻哈歌手舞台，有助充實流行音樂新媒體內容，培育流行音樂人才並提增流行音樂多元發展趨勢，同意酌予部分補助，主要為整體支持「網路平台音樂節目」搭配「實體展演」，非針對單首歌曲或MV補助。

文化部強調，尊重創作自由是文化工作最重要核心價值，各項補助絕不涉及干預創作內容，也無涉及任何行政不中立情事。

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