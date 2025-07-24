自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

AI遇見大師 南美館台灣藝術百年展開新視界

2025/07/24 21:23

郭柏川作品《台南運河》。（記者洪瑞琴攝）郭柏川作品《台南運河》。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館推出「福爾摩沙時代台灣美術百年建構」第2階段展覽，延續首波策展基礎，從宏觀視角並結合科技，重新梳理台灣近現代美術發展脈絡。

石川寅治作品《台南大南門》。（記者洪瑞琴攝）石川寅治作品《台南大南門》。（記者洪瑞琴攝）

此次展覽除保留部分原展件，更深化國族、家園、個人記憶等主題，透過藝術家如石川寅治《台南大南門》、郭柏川《台南運河》、歐豪年《虹瀑》等經典作品，呈現不同世代對台灣地景與文化的視覺詮釋。

策展也關注台灣藝術主體性的建立，展出朱德群、黃潤色、韓湘寧等人，如何跳脫多重文化交織，開創多元美學風貌。

展覽結合科技應用，增加觀展互動性。（南美館提供）展覽結合科技應用，增加觀展互動性。（南美館提供）

為提升觀展互動，展覽導入多項科技應用，包含「你問我答」虛擬人像與浮空投影，呈現藝術家身影與生平；觀眾可透過手機掃描QRcode，體驗AR虛擬實境與畫中互動，並拍照生成藝術家風格圖像，留下專屬明信片。

歐豪年作品《虹瀑》（中）。（南美館提供）歐豪年作品《虹瀑》（中）。（南美館提供）

南美館館長龔卓軍表示，展覽呼應文化部「重建台灣藝術史2.0」計畫，透過百年美術史觀，深化台灣主體性與世界連結，讓觀眾從藝術中感受時代流轉與文化厚度。

展覽即日起至2026年1月4日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應