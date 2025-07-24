AI遇見大師 南美館台灣藝術百年展開新視界

郭柏川作品《台南運河》。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館推出「福爾摩沙時代——台灣美術百年建構」第2階段展覽，延續首波策展基礎，從宏觀視角並結合科技，重新梳理台灣近現代美術發展脈絡。

石川寅治作品《台南大南門》。（記者洪瑞琴攝）

此次展覽除保留部分原展件，更深化國族、家園、個人記憶等主題，透過藝術家如石川寅治《台南大南門》、郭柏川《台南運河》、歐豪年《虹瀑》等經典作品，呈現不同世代對台灣地景與文化的視覺詮釋。

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策展也關注台灣藝術主體性的建立，展出朱德群、黃潤色、韓湘寧等人，如何跳脫多重文化交織，開創多元美學風貌。

展覽結合科技應用，增加觀展互動性。（南美館提供）

為提升觀展互動，展覽導入多項科技應用，包含「你問我答」虛擬人像與浮空投影，呈現藝術家身影與生平；觀眾可透過手機掃描QRcode，體驗AR虛擬實境與畫中互動，並拍照生成藝術家風格圖像，留下專屬明信片。

歐豪年作品《虹瀑》（中）。（南美館提供）

南美館館長龔卓軍表示，展覽呼應文化部「重建台灣藝術史2.0」計畫，透過百年美術史觀，深化台灣主體性與世界連結，讓觀眾從藝術中感受時代流轉與文化厚度。

展覽即日起至2026年1月4日。

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