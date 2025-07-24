文博會爆款美食曝光！巨峰冰茶、台鐵便當限時登場 文化幣統統買得到

「2025台灣文博會」與大苑子攜手推出聯名限定飲品「巨峰葡萄冰茶」，杯身結合展覽主視覺「水風景」與IP新秀「BIBI波波」合作的獨家包裝。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕美食控請注意！2025台灣文博會不只文創、還把「吃喝玩買」升級成高顏值限量爭奪戰。今年品牌商展區「嗨！水域場」找來大苑子、台鐵便當與文創IP聯名出招，推出超吸睛限定飲品與話題便當，再度擦亮「最懂生活的文創展」招牌。

首先登場的是超人氣飲料品牌大苑子與新銳IP「BIBI波波」聯名的「巨峰葡萄冰茶」，以展覽主題「水風景」為靈感，結合紫色果實與海洋色系包裝，打造今夏最潮杯身。此飲品為文博會限定款，預計將成為打卡熱搜與文化幣族的搶購目標。

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「2025台臺灣文博會」與台鐵便當的第4度合作，推出限定「蓮語潮香」便當。（文化部提供）

而美食控也不能錯過的還有每年一登場就秒殺的「台鐵便當」。本次與台鐵第4度合作，推出新口味「蓮語潮香」便當，選用與水有關的食材：鱸魚、透抽為主菜，搭配水蓮、蓮藕、蓮子，以及甘潤芋頭與地瓜飯，整體呈現出「海味與土地交融」的創新組合，限量販售期間為8月2日至11日，每日午餐時段限定於台北、松山、南港站夢工場及基隆、七堵、汐止、樹林、羅東等站上架，預期將成為便當控必搶清單。

文博會本屆以「嗨！水域場」為主題，策展人汪麗琴以「霓虹空氣色彩」設計展場，結合九大產業、35家品牌展開異業聯名。除了飲食聯名，今年更跨足交通與住宿合作，包括與WeMo Scooter推出聯名機車與安全帽，星宇航空舊制服再製設計，南港老爺行旅則推出主題房「台灣印事 × 腋毛人」打造文博住宿體驗。此外，ibon機台也同步推出16家超人氣IP角色的聯名周邊，明信片、姓名貼與海報皆可客製選印，延伸文創魅力至生活各角落。

「2025台灣文博會」合作「南港老爺行旅」特別策劃文博主題房，由新秀IP「台灣印事」及合作單位「腋毛人」共同打造主題房。（文化部提供）「2025台灣文博會」與ibon聯名商品限時登場，集結「啾啾噗噗」、「伸縮自如的雞與鴨」、「其實他是鵝」、「兔君」、「嗚比的朋友」等16家超人氣IP角色。（文化部提供）

文化部指出，文博會全面開放文化幣使用，不論是16至22歲的1,200點，或13至15歲的600點青年文化幣，都能參與這場集吃、喝、玩、買於一體的夏季盛會。詳詢台灣文博會官網。

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