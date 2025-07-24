不只輸出可愛！台灣萌角出征大阪 「a-We」領軍文博10大IP開啟副本任務

「a-We」代表台灣的獨特性率先於大阪世博公開，搭配「2025台灣文博會」10個新秀IP獨家設計的可愛配件。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會即將於8月2日至11日登場，主題「水風景」貫穿文化策展與品牌商展兩大展區，不僅串聯松山文創園區與南港展覽館場域，更擴大國際參與，跨海出征日本大阪關西世博。由文化部策劃的「We TAIWAN台灣文化in大阪・關西世博」同步亮相，推出專屬原創角色「a-We」，並攜手10大新秀IP打造線上互動遊戲《a-We TO GO》，將台灣文創精神延伸至全球觀眾。

今年文博會品牌商展主打「嗨！水域場」，以「海水浴場」諧音創造趣味氛圍，結合「內建BUG的Z世代」、「社畜不哭俱樂部」等6大展區，匯集650家品牌、10國參展，國際參與數較去年翻倍。同時也攜手星宇航空、WeMo Scooter、南港老爺行旅等異業聯名合作，從空中、陸地到住宿，共創文化生活體驗。

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「2025台灣文博會」活動期間至「水風景」主題精選商家，消費滿100元即獲得1點，集滿6點可兌換限量周邊。（文化部提供）

而進軍大阪世博的「a-We」則為海外策展的最大亮點。此角色名稱取自“We Taiwan”諧音，結合雲朵與水紋意象，象徵流動、柔韌與包容的文化能量。a-We不僅是展區代表，也成為台灣原創角色出海的象徵。包括「恐龍的房間」、「妯米」、「Tabbi L」、「小圓麵包」、「阿翰」、「安怎？Ann-Nua」、「幽默之星」、「POPO鴿的鳥日子」、「蛋塔熊妹」及「noii noii」等10大人氣IP，將在《a-We TO GO》線上遊戲中推出專屬配件，讓觀展者一掃即玩，進行角色互動與個人化裝扮，體現文創參與的趣味與深度。

「2025台灣文博會」與WeMo Scooter合作，由文創新秀「noii_noii」擔綱設計，首次推出專屬聯名車款及IP聯名安全帽。（文化部提供）

文化部指出，此次大阪行動不僅展現台灣IP實力，更透過遊戲載體打造文化交流新場域。未來也將持續推動原創角色國際曝光，讓更多國際觀眾接觸台灣的多元創意與在地精神。此外，文博會全面支援「文化幣」使用，不論13至22歲皆可使用點數選購商品，鼓勵青年參與文化消費。完整策展與活動資訊詳詢台灣文博會官網。

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