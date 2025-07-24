布袋戲結合遊走式舞台！近看劍客翻山越嶺 《浪漫劍客葉不凡》打開偶戲沉浸風

《浪漫劍客葉不凡》融合偶戲、劍俠武打與現場音樂，並打破劇場框架，創造獨特的「遊走式」觀演。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝中心主辦的「2025台北兒童藝術節」節目之一《浪漫劍客葉不凡》，由集藝戲坊製作、改編自布袋戲大師李天祿經典作品，將於7月25日至27日在台北表演藝術中心藍盒子演出。

此劇由符宏征與黃僑偉共同製作，融合布袋戲、劍俠武打與現場音樂，並採「遊走式」演出形式，讓觀眾自由穿梭劇場空間，近距離感受戲偶藝術與武俠敘事的魅力。演出打破傳統觀演分界，觀眾不設座席，可於藍盒子的戲台、布景與樂手區等四大區域中自由行走，近距離觀看偶師與戲偶的演出。觀眾除了能與戲偶互動，甚至可能成為角色過場的一部分，強化沉浸式的體驗，特別適合親子觀眾作為認識布袋戲的入門。

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《浪漫劍客葉不凡》改編自李天祿先生30年前所創作的《巧遇姻緣》，由動見体劇團藝術總監兼團長符宏征及集藝戲坊創辦人黃僑偉重新製作。（北藝術中心）

劇情改編自李天祿創作的《巧遇姻緣》，描繪劍客葉不凡歷經相思、求親、婚禮遭阻、練武復仇等經歷，展開一段四季流轉中的愛情與命運之旅。葉不凡在婚禮當天未婚妻唐嫣雪被妖道蕭天雄擄走，為救愛人，他歷經重傷、奇遇與習武，終於在大雪中展開正邪對決。

《浪漫劍客葉不凡》改編自李天祿先生30年前所創作的《巧遇姻緣》，由動見体劇團藝術總監兼團長符宏征及集藝戲坊創辦人黃僑偉重新製作。（北藝術中心）

為降低語言門檻，演出採「類默劇」形式，減少傳統口白，搭配原創配樂與即時擬音演奏，提升視聽整合的沉浸感。演出現場的聲響細節如兵刃交鋒、風雨聲響皆由音效師現場製作，強化觀眾的臨場體驗。

劇中設計三維敘事空間，結合現代劇場的布景技術，呈現角色的現實處境、潛意識與情緒轉折，讓偶師與戲偶共構敘事結構。黃僑偉自10歲起習戲，師承李天祿、陳錫煌與李傳燦等名家，創立集藝戲坊以來致力推廣布袋戲創新與教育。他認為，即便減少口白，布袋戲的身段與動作仍能展現戲劇精髓。

《浪漫劍客葉不凡》打造「遊走式」舞台讓觀眾可以近距離欣賞「劍俠」翻山越嶺。（北藝中心提供）

《浪漫劍客葉不凡》透過自由觀演動線與細緻操偶，展現布袋戲「小而美」的表演藝術能量，不僅是一次結合傳統與現代的跨界實驗，亦是讓新世代認識布袋戲的特別體驗。

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