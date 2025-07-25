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妮妃雅機場喊話：希望未來還能自由飛回台灣這個國家

2025/07/25 11:10

變裝皇后妮妃雅現身機場喊話：「台灣需要你，趕快去投票」。（翻攝自妮妃雅ig）變裝皇后妮妃雅現身機場喊話：「台灣需要你，趕快去投票」。（翻攝自妮妃雅ig）

〔記者凌美雪／台北報導〕大罷免投票倒數，人在國外的變裝皇后妮妃雅現身機場，錄下影片表示：「蕉佛提醒你7/26不要忘記去投票罷免！我們台灣的未來要守住！」

妮妃雅在社群的影片中說道：「你們現在應該看得出來我現在人在機場，我希望我未來還能自由地飛回台灣這個國家。你們知道嗎？罷免投票是每個公民展現自己態度和信念的方式，每一票都代表你們對這社會的想法和期待。」

妮妃雅呼籲大家，7月26日不要忘記去投票罷免。（翻攝自妮妃雅ig）妮妃雅呼籲大家，7月26日不要忘記去投票罷免。（翻攝自妮妃雅ig）

妮妃雅還說：「如果你喜歡看我在舞台上綻放，那更要記得，你的選票才是真正能改變台灣未來的力量。7月26日，請你用你那一票，為我們的未來、為你想要看到的台灣，發出屬於你的光芒。不要忘記去投票。趕快罷免！」

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