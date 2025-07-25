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台中玩劇場首推「睡進」劇場 夜宿中山堂即日起報名

2025/07/25 14:24

台中玩劇場生活節今年有青銀共創節目演出。（記者蘇孟娟攝）台中玩劇場生活節今年有青銀共創節目演出。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「2025台中玩劇場生活節」8月9日至24日，將在台中市中山堂登場，今年首度除有多元展演外，更首度帶觀眾「睡」進劇場，開辦夜宿中山堂與藝術共眠活動，邀民眾夜探劇場，與表演團隊共度藝術不眠夜，限量2場次，帶民眾「玩劇場」。

文化局指出，「台中玩劇場生活節」今年攜手駐館團隊極至體能舞蹈團推出青銀共創的自製節目《野獸派來的》，8月10日演出，即日起在各文化中心與中山堂免費索票。

文化局指出，今年玩劇場生活節更首次舉辦「YA！YA！夜！夜宿中山堂與藝術共眠」活動，開放市民夜探劇場，與表演團隊共度不眠夜，限量在8月16日至17日、8月22日至23日推2場次，夜宿活動還有凡徒表演藝術與風動室內樂團帶來夜間演出，以及陸爸爸說演故事劇場陪夜宿民眾入眠，即日起開放報名；8月23日壓軸登場的《公主百分百2 生日驚喜》售票演出，由風動室內樂團演出。

文化局指出，8月9日開幕首日，在中山堂廣場設有市集、街頭展演，更特別準備了雙名琴「貝森朵夫」與「法吉歐利」，活動期間在大墩文化中心及中山堂大廳任民眾彈奏，讓民眾體驗成為城市鋼琴家。

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