庄頭藝穗節8/2起跑 大高雄27區、37場演出精采接力登場

2025庄頭藝穗節將於8月2日起跑，在高雄27區、共37場演出接力登場。（文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2025「高雄庄頭藝穗節」將於8月2日起，在永安區保寧宮由蘋果劇團帶來《追夢投手-果果》親子節目揭開序幕，喜愛歌仔戲的粉絲，首檔演出同日也在內門紫竹寺由秀琴歌劇團帶來《上帝公傳奇》，今年高雄27個行政區，無論是山區還是海邊，陸續推出歌仔戲、音樂會、親子和偶戲共37檔精彩節目，在廟埕、公園或學校上演到10月底。

高市文化局長王文翠說，從2011年開辦的「庄頭藝穗節」，是將廳堂級表演節目送到大高雄庄頭巡演，讓非市區民眾能免除舟車勞頓，在社區的公園、學校、廟埕、活動中心等就能欣賞精采的表演節目，迄今累積572場演出的能量，超過44萬觀賞人次，是最親近生活的藝術節慶。

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文化局指出，庄頭藝穗節內容型態多元精采，豐富趣味且深具互動性，從8月演出到10月好戲不間斷，集結各種觀眾最喜愛的表演類型與優秀演藝團隊，包含「庄頭歌仔戲」、「庄頭音樂會」、「庄頭親子戲」與「庄頭偶戲」4種類型，在大高雄27個行政區啟動接連近3個月、37場的表演藝術大匯演。

2025庄頭藝穗節將於8月2日起跑，在高雄27區、共37場演出接力登場。（文化局提供）

其中，擁有廣大粉絲的「庄頭歌仔戲」7組團隊將推出15場優質好戲，包含明華園天字戲劇團《鯤鯓五府萬善爺》及春美歌劇團《飛賊黑鷹-傳承版》、明華園日字戲劇團《閻羅借魂》、尚和歌仔戲劇團《大唐幽冥使》、勝秋戲劇團《月下追登台帥》、秀琴歌劇團《上帝公傳奇》，每一齣都是經典劇目，不容錯過。

「庄頭親子戲」邀請有口皆碑的奇巧劇團、豆子劇團、蘋果劇團等優秀傑出演藝團隊，帶來《哮天犬的限時任務》、《巴倫一號》、《追夢投手-果果》等節目，非常適合全家共賞的7場精彩好戲，戲劇中融合東西方、傳統與現代，讓家長和大小朋友一起在週末享受親情相融之氣氛，增進彼此的感情。相關演出資訊可上高雄市政府文化局官網（https://khcc.kcg.gov.tw/）查詢。

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