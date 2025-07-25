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台南蕭壠荷蘭藝術展超感官 看展要輕聲細語

2025/07/25 14:38

荷蘭藝術家瑪莉絲卡．德赫羅特推出蕭壠駐村成果展《幽聲浮光》。（蕭壠園區提供）荷蘭藝術家瑪莉絲卡．德赫羅特推出蕭壠駐村成果展《幽聲浮光》。（蕭壠園區提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里蕭壠國際藝術村與荷蘭當代藝術機構iii共推藝術交流展《幽聲浮光》，荷蘭藝術家瑪莉絲卡．德赫羅特（Mariska de Groot）在蕭壠駐村期間歷經丹娜絲颱風並採集在地靈異故事，結合其家鄉古老傳說「白衣女子」，推出成果展《幽聲浮光》，透過聲音、霧氣及光影的沉浸式裝置藝術，營造神祕的氛圍，讓觀眾感受奇幻超自然的感官空間，記得看展時要輕聲細語，留意腳步喔。

《幽聲浮光》展覽透過聲音、霧氣及光影的沉浸式裝置藝術，營造神祕的氛圍。（蕭壠園區提供）《幽聲浮光》展覽透過聲音、霧氣及光影的沉浸式裝置藝術，營造神祕的氛圍。（蕭壠園區提供）

《幽聲浮光》的創作起於荷蘭與台灣的民間傳說並相互交織，展場中所蘊含的氛圍與神祕氣息，結合聲音、帶有香氣的霧氣、柔和燈光與手工製作的吹奏樂器、裝置藝術，邀請觀眾進入一處懸浮於兩個世界之間，身處於已知未知之間的感官空間。

《幽聲浮光》展覽一隅。（蕭壠園區提供）《幽聲浮光》展覽一隅。（蕭壠園區提供）

最特別的經歷是瑪莉絲卡．德赫羅特在蕭壠駐村創作期間，遇上丹娜絲風災，強風導致蕭壠文化園區內樹木倒塌，她翌日發現滿地瘡痍的樹木，散發失去生機的味道，聯想到躲藏於樹蔭的鬼魂，彷彿聽見了樹木的哭泣。這份感受觸動了她，她在原有的創作基礎上，撿拾園區內的枯枝和掉落的鳥巢融入作品中 ，並運用新媒體科技，將戶外的風、植物和霧氣引入展間，透過藝術創作，將風災的經歷轉化昇華，呈現出獨特的生命力與詩意。

《幽聲浮光》展覽一隅。（蕭壠園區提供）《幽聲浮光》展覽一隅。（蕭壠園區提供）

《幽聲浮光》在蕭壠園區A2館展至8月31日，南市文化局說，這是一個在黑暗空間中，透過霧氣、香氛與聲響帶來的特殊體驗，值得觀眾細細感受。

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