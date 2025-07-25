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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台灣竹藤盾牌傳奇 匠師翁明輝的90歲技藝人生

2025/07/25 14:48

翁明輝精通竹藝，更擅長製作陣頭使用的盾牌，為竹藤盾牌製作技藝保存者。（南市觀旅局提供）翁明輝精通竹藝，更擅長製作陣頭使用的盾牌，為竹藤盾牌製作技藝保存者。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕宋江陣與金獅陣是台灣南部廟會常見的陣頭，所用的盾牌是必備兵器。出身關廟、高齡90歲的翁明輝擅長製作竹藤盾牌，其作品堅韌有聲，廣受陣頭喜愛，至今他寶刀未老，仍經常受邀開課，傳承技藝。

盾牌是宋江陣與金獅陣必備兵器，主要握於左手護身。（南市觀旅局提供）盾牌是宋江陣與金獅陣必備兵器，主要握於左手護身。（南市觀旅局提供）以強韌的藤木製作把手與臂環，工法細膩，堅固耐用。（南市觀旅局提供）以強韌的藤木製作把手與臂環，工法細膩，堅固耐用。（南市觀旅局提供）

翁明輝年輕時以載送竹器到鄰近鄉鎮販售為業，退伍後在繼父的指導下習得竹器製作的技法，轉而投入編製籮筐、竹籃、竹勺等農具與生活器具，在繼父罹患眼疾後，更接手製作盾牌，無論竹、藤、牛皮等材質樣樣精通，廣受陣頭與武館喜好，慕名向他訂購。翁明輝更是目前國內少數專門製作竹藤盾牌的老師傅，獲南市府登錄為「竹藤盾牌製作」保存者。

翁明輝是台灣極少數同時會製作竹、藤、牛皮盾牌的藝師，圖為其竹盾、藤盾與牛皮盾。（南市觀旅局提供）翁明輝是台灣極少數同時會製作竹、藤、牛皮盾牌的藝師，圖為其竹盾、藤盾與牛皮盾。（南市觀旅局提供）關廟地區竹工產業曾經興盛，翁明輝早年以製作籮筐為業。關廟地區竹工產業曾經興盛，翁明輝早年以製作籮筐為業。

翁明輝說，盾牌從選材到製作，工序繁瑣，竹盾環環穿梭外，還得壓緊編織；藤盾以螺旋捲繞的方式編織固定；牛皮盾牌則以竹編為底，外層再繃製牛皮。他製作的盾牌不僅結構強韌，縝密紮實，堅固耐打，同時也考量到敲擊聲響，氣勢十足。翁明輝表示，隨著竹編產業沒落，這項傳統技藝逐漸失傳，但只要他還能做，就會盡力製作，也授藝讓更多人學習。

翁明輝製作的竹盾為雙層，內夾牛皮蠟紙，除了具韌性不怕散架外，重擊之下也能製造聲響，較具威勢。（南市觀旅局提供）翁明輝製作的竹盾為雙層，內夾牛皮蠟紙，除了具韌性不怕散架外，重擊之下也能製造聲響，較具威勢。（南市觀旅局提供）

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