風災重創台南北門烏腳病紀念園區 召集志工守護記憶現場

台南市立博物館團隊今（25日）前往北門台灣烏腳病醫療紀念館勘查災情，與王金河文化藝術基金會商討如何復原。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕位於台南北門的台灣烏腳病醫療紀念園區在丹娜絲風災中嚴重受損，除主建築部分滲水外，在草蓆工廠展區亦有家具傾倒、展品移位、地面積水等情況，部分重要文物需立即搬移與保護。為加速復原進程，館方招募年輕志工協助場館清理工作，時程為明天週六（26日）、後天週日（27日）上午9時起，志工可直接至現場報到，無需事先登記。

北門台灣烏腳病醫療紀念園區的草蓆工場展區，屋頂破損（左），屋內展區亦有家具傾倒、展品移位等災損。（記者楊金城攝）

烏腳病醫療紀念園區包含王金河醫師故居、醫療紀念館、手工藝草蓆工場、基督教芥菜種會北門嶼診所紀念館等，展示和保存許多王金河長年照護烏腳病患等的珍貴史料，手工藝工場則是醫病也醫心，教導患者學習手工藝重生的重要歷史場域。

請繼續往下閱讀...

台南市立博物館團隊今（25日）前往勘查災情，針對損害評估與修復資源配置進行初步規畫，並與紀念館團隊共同討論文物安全維護的應變措施。

北門台灣烏腳病醫療紀念園區的草蓆工場展區，屋內展區亦有家具傾倒、展品移位等災損。（記者楊金城攝）

年初才卸任台南市文化局長的國立成功大學副教授謝仕淵表示，烏腳病紀念館不僅是公衛防疫工程的空間，更是台灣社會早年面對風土疾病時，展現出互助精神與生命韌性的象徵。歷史記憶不該隨風而逝，災後的修復行動正是延續這段精神的實踐。

王金河文化藝術基金會因人力欠缺，面對紀念園區的災後復原，館方呼籲社會各界給予支持，號召青年學子在明、後天參與志工搶救文資現場，守護和重新認識台灣這段仁心仁術、大愛無國界的重要歷史篇章。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法