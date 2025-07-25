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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

曾為江蕙譜歌 鄉歌〈崙背是咱的寶貝〉詞曲家身分曝光

2025/07/25 15:08

崙背鄉公所邀請曾為江蕙等歌手譜詞的作詞家陳東賢（後排右3）為崙背寫鄉歌。（記者李文德攝）崙背鄉公所邀請曾為江蕙等歌手譜詞的作詞家陳東賢（後排右3）為崙背寫鄉歌。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕為傳達雲林崙背產業特色，鄉公所今年邀請為二姐江蕙等知名歌手創作的作詞家陳東賢、作曲家余國光，為鄉內打造獨一無二〈崙背是咱的寶貝〉，今（25）日舉辦發表，歌詞富含當地農產特色。鄉長李泓儀表示，將在藝文下鄉系列活動傳唱宣傳。

「大自然的風輕輕仔吹，快樂的鳥仔自由咧飛，古錐的奶牛歡頭喜面來做伙，田園攏是甜蜜的洋香瓜」，光前面4句就娓娓道出崙背鄉風景及興盛的農產特色。陳東賢創作20幾年，曾為江蕙無邊無岸愛哭的時陣〉、心內字等歌曲填詞，更為龍千玉寫下故鄉的金針花，為余天寫出心愛的人〉、我的故鄉等膾炙人口的歌詞。

崙背鄉歌〈崙背是咱的寶貝〉100多字歌詞，道出鄉內農產特色。（記者李文德攝）崙背鄉歌〈崙背是咱的寶貝〉100多字歌詞，道出鄉內農產特色。（記者李文德攝）

他說，早年的鄉鎮歌曲比較制式化，所以此次結合文學與流行音樂創作，讓鄉歌更有流行味。今年已陸續為西螺、二崙、崙背、麥寮等鄉鎮創作鄉歌，希望藉此行銷各地人文風情、宗教文化特色。為替崙背鄉創作，他深入了解在地特色、感人故事，短短100多字的歌詞中，融入地方特色，並加入對崙背的情感，希望大家聽了會有所感動。

崙背鄉公所邀請曾為江蕙等歌手譜詞的作詞家陳東賢（左）為崙背寫鄉歌。（記者李文德攝）崙背鄉公所邀請曾為江蕙等歌手譜詞的作詞家陳東賢（左）為崙背寫鄉歌。（記者李文德攝）

此首歌曲由鄉內歌唱比賽冠軍廖翊淇擔任主唱，她表示，唱到「古錐的奶牛」就想起小時候爸爸常帶她去看乳牛，非常有感，這是一首集結崙背特色又富含感動的歌曲。

李泓儀說，這首鄉歌足以表達崙背特色，希望廣為傳唱，因此公所規畫即日至9月27日舉辦「藝文下鄉陪伴」系列活動，將在活動中廣為宣傳鄉歌，更希望外地民眾聽了會想到崙背鄉一探究竟。

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