TICF首演致敬在台38年外籍「大醫師」 戰後來台第1刀留下紀錄

斯洛維尼亞作曲家兼指揮裘比。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕一年一度的「台北國際合唱音樂節」（簡稱TICF），今（25）日上午於國立台灣博物館舉辦開幕嘉年華；音樂節匯集斯洛維尼亞、印尼、美國、捷克、菲律賓、香港等地的頂尖合唱高手，除自7月27日至8月3日，天天都在台北有經典音樂會，7月26日至8月1日期間，也將由各團隊分別前往宜蘭、南投、屏東、台南、嘉義與高雄巡演。

此次音樂節有個特別的世界首演曲目，是由斯洛維尼亞的作曲家裘比所作的《詩篇清唱劇》（Psalm Cantata），將做為開幕音樂會，連2天分別於宜蘭演藝廳及台北國家音樂廳演出。

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斯洛維尼亞聖史坦尼斯拉夫少女合唱團在台北國際合唱音樂節開幕嘉年華演出。（台北愛樂文教基金會提供）

之所以由宜蘭出發，源於此曲的靈感來自為台灣醫療奉獻38年的斯洛維尼亞醫師范鳳龍。

據載，范鳳龍（1913~1990年）是斯洛維尼亞盧布亞納人，年輕時就遠離家鄉，1948年抵雲南行醫，但4年後遭中華人民共和國政府驅逐，便於1952年隨靈醫會來到羅東，後於羅東聖母醫院當醫生，被尊稱為「大醫師」，曾獲醫療奉獻獎。根據羅東聖母醫院的大事記要，范鳳龍於1952年07月17日為一名50歲女病患，開下來台第一刀，取出重約12公斤的子宮肉瘤，之後一直在醫院服務，1990年過世。

主辦台北愛樂文教基金會表示，《詩篇清唱劇》是一部充滿人文關懷與跨文化視野的鉅作，裘比擷取《聖經》詩篇中的經文，微調後成為各樂章的歌詞；樂曲則以詩篇為軸，融合台灣多元族群的聲音紋理，交織斯洛維尼亞音樂語彙，在旋律與和聲之間訴說「希望、信仰、愛、喜樂、和平」的普世精神。

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