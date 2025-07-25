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英國邱園「碳花園」揭幕 探索自然界碳捕捉奧祕
矗立在碳花園中央的傘狀涼亭。（路透社提供）
〔李珞玟／綜合外電報導〕英國皇家植物園邱園（Kew Gardens）近日隆重揭幕全新展區「碳花園」（Carbon Garden），具體呈現自然界中碳捕捉的奧祕，並說明植物與土壤在應對氣候變遷中扮演的關鍵角色。
碳是生命的基石，但過量的碳排放卻導致全球氣溫持續攀升。專家期盼透過這個全新展區，讓民眾了解碳如何被地球儲存於土壤、沉積岩和化石燃料中，以及植物和真菌如何有效捕捉這些碳，進而恢復自然平衡，共同對抗氣候變遷的挑戰。
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碳花園一隅，包含常設植物景觀。（路透社提供）
「碳花園」劃分為三個主要區域，分別是以多色花朵示意的地球升溫圖譜、以較耐旱的植物展示2050年英式花園的可能面貌，以及示範如何應對氣候變遷的花園。其中最吸睛的，是矗立在中央的一座傘狀涼亭。涼亭採用花崗岩底座，以歐洲落葉松木為莖幹，頂部則使用亞麻等天然纖維，能收集雨水並循環利用於花園灌溉，也能做為休憩與沉思的場所。
涼亭採用花崗岩底座，以歐洲落葉松為莖幹，頂部則使用亞麻等天然纖維。（路透社提供）
邱園首席設計師兼園藝家理查‧威佛（Richard Wilford）表示，碳花園的核心宗旨，是運用植物的語言，向人們講述碳的故事，期盼大眾能透過精心設計的美麗植物景觀，了解最新科學研究，並共同為地球生態塑造一個更具韌性的未來。
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