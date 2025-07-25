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曾為立院預算之亂心痛 日作家栖來光：台灣人教會我重要的事情，不斷努力

2025/07/25 22:00

栖來光貼文寫道：台灣最美的風景是「不斷的努力」。（翻攝自臉書）栖來光貼文寫道：台灣最美的風景是「不斷的努力」。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕在台灣住了快20年的日本作家栖來光，今天在社群平台貼了一張景福門雨後風景，只留下短短幾句話，包括台灣最美的風景是「不斷的努力」，吸引許多人解讀，是祝福台灣大罷免大成功。

栖來光在貼文中提到自己在台灣快20年了。日本憲法第12條「這憲法保障公民的自由和權利必須通過公民的不斷努力來保留。我一天天地活著，意識到這就是修行的樣子。謝謝台灣人教會我重要的事情。讓我們盡力而為。」

有臉友寫道：「感謝光子一直陪伴台灣人！」栖來光則回覆：「一起加油」。

其實栖來光在今年初看到立法院上演的預算之亂時，就曾感嘆，「近十年來，我見證並觀察了台灣各種文化的孕育與綻放，也努力將這些東西傳達給日本。如今，卻感到像是珍貴的蛋在眼前被狠狠地捏碎一般，心情無比沉痛。」

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