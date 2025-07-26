認識精神疾病 竹縣精神文藝畫展在遠百竹北店展出中

遠東百貨竹北店8樓藝文長廊區，即日起有場特別的精神病友畫作展，希望透過繪畫讓更多人認識精神疾病和心理衛生議題。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕讓精神疾患和心理健康議題能被更多人了解，新竹縣政府衛生局新埔社區心理衛生中心即日起到8月13日，在遠東百貨竹北店8樓藝文長廊區，舉辦「看你看我 生命的交流」精神文藝畫展，展出57幅精神病友畫作，以「別人眼中的我」、「我眼中的自己」為題，展現病友們的內心世界。現場響應衛教互動打卡者，有機會獲得每天限量200份的小禮品。

新竹縣近40名精神病友們的創作，目前正在遠百竹北店8樓藝文長廊區展出。（取自竹縣府官網）

縣府衛生局表示，如何維護心理健康已是現代人很重要的課題，新竹縣為此已經成立新埔、橫山2個社區心理衛生中心，前者專門服務新豐、湖口、新埔、關西4個鄉鎮，後者則服務五峰、尖石、橫山、芎林、北埔5鄉，今年還將再成立寶山社區心理衛生中心，將提供寶山、峨眉、竹北地區的精神病友們就近、友善的心理健康支持網絡。

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新竹縣近40名精神病友們的創作，目前正在遠百竹北店8樓藝文長廊區展出。（取自竹縣府官網）

新埔社區心理衛生中心為了鼓勵病友用藝術創作表達自身情感且建立自信，結合8家轄內的精神復健機構、精神障礙者協作模式據點，去年帶著近40名病友，從編繩做手機吊飾開始暖身，今年再聘請美術老師結合心理衛生中心的職能治療師、心理師、護理師、社工師，開辦壓克力畫課程。

新竹縣近40名精神病友們的創作，目前正在遠百竹北店8樓藝文長廊區展出。（取自竹縣府官網）

病友們透過畫筆畫下「別人眼中的我」，有的是戴著眼鏡的文藝青年，有的是植物、雨中的風景等。至於「我眼中的自己」則催生出樹、花、植物、狗、名偵探柯南等各種角色，讓人一窺他們如何看到自我。

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