限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
世界宗教博物館2025山神獸策展營 16位小小策展人綻放夏日光芒
世界宗教博物館「2025山神獸策展營：來自森林的邀請」，教小朋友自行設計作品。（記者翁聿煌攝）
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區世界宗教博物館今年暑假以「策展」為核心，舉辦為期4天的「2025山神獸策展營：來自森林的邀請」，邀請國小三至六年級學童，以動物、植物與信仰的探索旅程為主題，向親友和觀眾導覽精心完成的展覽作品，活動充滿童趣和意義。
16位學童從7月23至26日共4天，整個博物館都是他們的學習空間，小朋友徜徉朝聖步道、世界宗教展示大廳、生命之旅廳、宗博兒童館、特展展區等，不只聆聽與觀察，更自己動手實作、布展、導覽，真實體驗一場「孩子為主角」的策展冒險。
請繼續往下閱讀...
「2025山神獸策展營：來自森林的邀請」，邀請國小三至六年級學童，以動物、植物與信仰的探索旅程為主題設計展覽作品。（記者翁聿煌攝）
宗博館在活動最後一天舉行小小策展人導覽成果展，宗博館長馬幼娟化身「大樹奶奶」，到場為學童加油，16位學童身手持麥克風，向到場家長介紹自己的作品與發想過程，「可以在瞭望塔上邊吃邊看風景」、「我做的是酷酷貓，大隻的是姊姊，小隻的是我，我像跟班躲在姐姐後面」這些來自孩子心中的語言，彷彿讓整座博物館換了個眼光與呼吸節奏。
世界宗教博物館館員特別帶領學童製作3件作品，包括瞭望塔、心中的風景、動物花窗，創作在宗博兒童館庇護所區展出至9月30日，讓這份創意與純真繼續綻放。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應