曾貴海13首未出版詩作出版 展現多元而深刻的人文關懷

「從海而來：詩人、醫師、社會運動者」文學展，展出曾貴海的手稿、筆記、生活物件、新聞剪報與影像資料。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕身兼詩人、醫師，和社會運動者等多元身分的詩人醫師曾貴海去年8月逝世，享壽78歲，高市文化局整理遺作後，替他出版《星期八-曾貴海給世界的話》詩集，內含13首未出版詩作，採華、英雙語對照形式細膩呈現，並收錄兩篇訪談文稿，展現他多元的創作觀。

高雄市長陳其邁說，過去曾參與曾醫師新書分享會，也曾一起朗讀過不少作品，曾醫師長年書寫對故鄉和土地的深情 ，思想與情感已化為詩句長存，不僅是儁永的文化資產，其精神更影響高雄發展面貌。

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「從海而來：詩人、醫師、社會運動者」文學展，展出曾貴海的手稿、筆記、生活物件、新聞剪報與影像資料。（記者黃佳琳攝）

曾貴海去年8月離世後，文化局與家屬整理出他尚未發表的13首詩作，編印《星期八-曾貴海給世界的話》，這本詩集採華、英兩種語言對照，也包含兩首客語詩，主題涵蓋生活抒情、自然哲學、族群記憶、抵抗意識等議題，體現他多元而深刻的人文關懷。

此外，高雄文學館也同步推出「從海而來：詩人、醫師、社會運動者」文學展，現場展出曾貴海的手稿、筆記、生活物件、新聞剪報與影像資料，描繪詩人從屏東佳冬客庄出發、走過醫療與社運現場的足跡 ；「海的詩歌─徜徉曾貴海醫師旅遊的風景」音樂會則於下月2日在高雄至德堂演出，活動採索票制，每人限索2張，索完為止。

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