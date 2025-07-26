記錄台灣庶民生活文化 新竹女中奪國際攝影預賽冠軍

新竹女中參與由日本北海道東川町主辦，第10屆「高中生國際交流攝影節」台灣預賽，以作品〈待灣郎〉奪得冠軍。（主辦單位提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕新竹女中參與由日本北海道東川町主辦，第10屆「高中生國際交流攝影節」台灣預賽，以作品〈待灣郎〉記錄6個富有代表性的「台灣族群」主角，奪得冠軍，後續將以「台灣代表隊」的身分，於8月18日前往日本參與總決賽。

該賽台灣預賽今年共有來自全台37所高中、222張作品參賽，展現出青年世代對社會、文化與地方生活的深刻凝視與創意詮釋。新竹女中透過細膩刻畫茶農、賣菜人、陣頭、操偶者、新娘、頭目等6類型在地人物，傳遞台灣庶民生活與文化底蘊而奪冠。

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師大附中作品〈島嶼紀行──社運一隅〉獲銀獎。（主辦單位提供）

該賽評審，華梵大學攝影與VR設計系教授沈昭良指出，新竹女中的作品在表現人物上展現出極高的執行難度與細膩度，不僅具生活感，更富含溫度與台灣味，是眾望所歸的第一名。

今年參賽作品展現出前所未見的多元主題，如獲得銀獎的師大附中作品〈島嶼紀行──社運一隅〉，罕見地以台灣社會運動為主題，透過黑白影像捕捉參與者與執勤者的真實面貌，表現出對民主與公共議題的關注；銅獎得主中和高中的〈我們途經的魅力〉則嘗試以擺拍手法展現「高中女生與在地場景的互動」，呈現台灣城市日常的溫度與節奏。

中和高中以〈我們途經的魅力〉作品獲銅獎。（主辦單位提供）

此屆預賽獲獎隊伍「國立新竹女子高級中學」將以「台灣代表隊」的身分，於8月18日前往日本參與總決賽，將與來自日本、韓國、新加坡、泰國、印尼、越南、烏克蘭等國的高中生代表團齊聚北海道，以影像為語言，展開一場跨文化的創意交流與藝術對話。

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