客家戲劇參與國際音樂節 赴奧地利、斯洛伐克、捷克演出

榮興採茶劇團於捷克布拉格演出。（客委會提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕客家戲曲登上歐洲舞台！客委會所扶植的藝文團隊榮興客家採茶劇團，日前受邀前往歐洲三國奧地利、斯洛伐克與捷克3國參與「2025國際音樂節」，呈現客家經典大戲《膨風美人》、《八仙過海》等劇，將台灣客家戲曲推向國際舞台。

榮興客家採茶劇團巡演於7月19日在維也納費爾斯特宮殿（Palais Ferstel）揭開序幕，接續於20日在斯洛伐克布拉迪斯拉發大主教宮殿（Primaciálny palace）及24日捷克布拉格索菲宮殿（Palác Žofín）演出，展現客家文化在國際藝文舞台上的深厚底蘊與魅力。

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駐奧地利代表處大使劉玄詠盛讚，劇團不僅技藝精湛，更成功展現台灣客家文化的深厚底蘊，承蒙劇團遠到維也納演出，也感謝客委會的幫忙，讓奧地利代表處有榮幸和所有僑胞及奧國朋友一起欣賞表演，這是最好的交流，文化就是世界共通的語言。

此外，更有長年居住維也納的台灣花蓮客家鄉親表示，在維也納少有機會可以講客語，所以看到活動訊息就決定要帶小孩來看，他們平常都有在講客家話，看完演出既興奮又開心，相信這樣的藝文交流有助於孩童母語教育及台灣客家文化的推廣，客家劇團能到維也納演出是一件很了不起的事情。

劇中主角《膨風美人》劉玉美與茶農鄧榮光以東方美人茶為媒，描繪一段結合愛情、勇氣與文化傳承的動人故事，劇情溫婉動人，搭配「九腔十八調」的原聲山歌與精緻服飾，讓觀眾如臨台灣山城間的茶園世界。

此次訪歐演出陣容龐大，由藝術總監鄭榮興領軍，帶領36位劇團成員，歷經多日演出與文化交流行程，展開一場場「以戲為橋」的文化外交行動，不僅讓歐洲友人認識台灣客家文化，也深化了僑界與客家的連結。

客委會表示，推動傳統戲曲走出台灣、邁向國際，是文化外交的關鍵一環。此次活動不僅提升台灣軟實力，更讓「客家」兩字，在音樂之都與中歐歷史城市中響亮發聲。

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