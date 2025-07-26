紙風車368藝術工程持續前行 台北信義與苗栗苑裡孩子暑假看戲趣

《台灣幻想曲》以豐富的舞台視覺與多元角色設計，讓大小朋友融入童話故事之中。（紙風車提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由紙風車文教基金會主辦的「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程—永續啟航」第3輪巡演，於昨、今（25、26）日分別在台北市信義區國父紀念館及苗栗縣苑裡鎮山腳國小登場，本次演出兩地分獲雙清文教基金會、雙鶴集團及民間贊助人支持，演出劇目為《台灣幻想曲》，皆吸引大批親子觀眾到場，展現藝術下鄉的實踐成果。

紙風車368藝術工程前進台北信義區演出實況。（紙風車提供）

昨日晚間於國父紀念館舉行的演出，雖受東部雙颱外圍環流影響，氣候不穩，但紙風車團隊仍如期完成搭台與演出。過程中一度降下短暫陣雨，工作人員與志工臨時加設帳篷並靈活調整觀眾動線。隨著傍晚天氣好轉，演出準時開場，觀眾席上座無虛席，孩童在劇情起伏中笑聲與驚呼不斷，場面熱烈。

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紙風車368藝術工程，演出團隊排出「ＩLove ㄒㄧㄣ ˋ 一 ˋ」字樣。（紙風車提供）

今日第2場演出於苗栗縣苑裡鎮山腳國小舉行，地點選在校內操場，吸引不少鄉親攜家帶眷參與。紙風車團隊提早到校進行舞台搭建與彩排，演出當晚雖天氣悶熱，觀眾仍提前入場就座，不少孩童表示是第一次觀看大型劇場演出。演出過程中，孩子們緊盯舞台，情緒隨劇情起伏而起，現場氣氛溫馨感人。

山腳國小場次由雙鶴集團贊助，集團執行長古承濬為該校校友，特地以「回到母校」的方式回饋鄉里。演出現場也設有由企業提供的移動胖卡車，免費供應咖啡與餅乾，提升觀演體驗。當地不少觀眾表示，這是難得一見的文化活動，希望未來能持續舉辦。

雙鶴集團現場準備1500份咖啡及餅乾招待大小朋友。（紙風車提供）

「紙風車368藝術工程」自2023年10月啟動第3輪巡演，至今已完成全台20個鄉鎮演出，累計觀眾逾4萬人次。《台灣幻想曲》為紙風車團隊歷年重要代表作之一，以豐富的舞台視覺與多元角色設計，結合台灣在地文化故事與童話元素，透過戲劇形式呈現自然與文明的對話，期盼喚起兒童對環境與社會的感知。

紙風車指出，透過368工程，盼將高品質戲劇藝術帶進各地基層，讓每一位孩子都有機會接觸劇場與文化，打開感受世界的感官與想像力。

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