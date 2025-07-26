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青春寫成刊！紀州庵公布全台最佳校刊 明年帶學生３天２夜開文學副本

2025/07/26 21:34

紀州庵第八屆高中校刊競賽今日公布得獎名單。（紀州庵文學森林提供）紀州庵第八屆高中校刊競賽今日公布得獎名單。（紀州庵文學森林提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕青春文字寫出真功夫！由紀州庵文學森林主辦的第８屆「高中校刊競賽」今（22）日揭曉，最終由台南一中奪下全國冠軍，辭修高中與新竹高中則分別獲得亞軍與季軍。並同步宣布一大驚喜：明年將首度舉辦３天２夜的「高中校刊編採營」，邀請高中生一起寫刊物、玩創意、深潛青春書寫的可能。

本屆競賽以「青春編年」為主題，鼓勵學生透過編輯實作，紀錄屬於自己的時代與生活，全台共54所高中參與角逐。現場評審團陣容堅強，包含《秋刀魚》總編輯陳頤華、薄霧書店創辦人蔡南昇、作家林德俊、韋瑋與萬芳高中教師黃小萍，以專業與敏銳眼光選出每一本值得被記得的校刊。

第８屆「高中校刊競賽」由台南一中奪冠，紀州庵文學森林館長封德屏（右１）頒贈獎狀與獎盃。（紀州庵文學森林提供）第８屆「高中校刊競賽」由台南一中奪冠，紀州庵文學森林館長封德屏（右１）頒贈獎狀與獎盃。（紀州庵文學森林提供）

獲評「最佳專題獎」的高雄中學，以及「最佳電子校刊獎」的正心高中，也顯示高中編輯團隊對於時代議題與數位轉譯的敏感度正快速成熟。樹林高中、北門高中與台南一中更一同拿下「信義房屋在地關懷獎」，展現青年視角如何走入社會議題。

其中，蔡南昇特別提到：「這屆許多作品巧妙地用花、風箏等單一物件貫穿整本刊物的企畫，抽象與具體之間轉換得很棒。」作家林德俊則形容做刊物如「辦桌」般需要整體統籌：「在這個資訊爆炸的時代，任何內容都可能被再製與傳播，統整力很關鍵。」作家陳頤華也提醒：「高中時期做校刊的夥伴，很可能是未來的人生共伴者。競賽不是終點，而是一場思想與情感的接力。」

最大亮點莫過於紀州庵文學森林館長封德屏公布的「校刊編採營」計畫，將與台師大進修推廣部合作，明年開辦３天２夜課程，由資深編輯與作家親自帶領，引導高中生實作文字、創意發想與團隊分工。封德屏表示，「希望能以這８年的經驗做為起點，讓更多學生知道，做校刊不只是交差，而是一次影響一生的書寫練習。」

此外，紀州庵同步展出今年得獎與參賽校刊，並開放線上人氣投票至8月10日止，讓每一頁青春都被更多人看見。詳詢「第８屆紀州庵高中校刊競賽：青春編年」官網（https://contest.plus1today.tw/kishuan2025/）。

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